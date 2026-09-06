Sambiase-Gela 1-0, la diretta testuale della sfida
Sambiase e Gela protagoniste nella prima giornata della nuova stagione di Serie D.
Gela. Il Gela viaggia oltre lo Stretto e apre la nuova stagione di Serie D al “D’Ippolito” di Lamezia Terme, sul campo del Sambiase. Calcio d’inizio della sfida previsto per le 17.
Il tabellino
Sambiase: Giuliani, Bruno, De Luca, Frasson, Magnelli, Waller, Diogo, Gualtieri, Furiato, Haberkon, Brandalisse. A disposizione: Pallone, Brejnak, Foniciello, D’Auria, Grisley, Sueva, Cosmano, Perri, Della Salandra. Allenatore: Tony Lio.
Gela: Colace, Nardo, Camilleri (56' Scuderi), Giuliano, Ferrigno, Ceesay, Vogiatzis, Cissokho (50' Lanza), Aperi (14' Nardella), Tuccio, Nanapere. A disposizione: Canino, Tuvé, Scuderi, Di Stefano, Ferrigno, Migliorisi, Rozzi. Allenatore: Fabio Comandatore.
Reti: 36' Haberkon.
La cronaca
56' - Lascia il campo anche Camilleri: al suo posto Scuderi.
54' - Haberkon interviene in netto ritardo su Giuliano e viene ammonito da Carpentiere.
50' - Altro cambio in casa Gela: Lanza prende il posto di Cissokho.
46' - Ricomincia la gara.
Fine primo tempo: locali avanti di un gol grazie ad Haberkon.
43' - Altro giallo per i biancazzurri: ammonito anche Tuccio.
41' - Discesa in area di Ferrigno. Giuliani evita il gol del pareggio con un grande intervento.
36' - Sambiase avanti nel punteggio: Cissokho perde un pallone sanguinoso a ridosso dell'area di rigore, Haberkon viene servito e trafigge Colace con un sinistro a incrociare.
28' - Nardella vede la porta e ci prova, ma la sua conclusione termina comodamente tra i guantoni di Giuliani.
24' - Cooling break al "D'Ippolito" per i ventidue giocatori in campo.
14' - Tegola in casa Gela: non ce la fa Aperi. Dentro al suo posto Nardella.
12' - Problemi per Aperi, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo.
8' - Primo provvedimento dell'arbitro: ammonito Ceesay.
1' - Inizia alle 17:05 la sfida di Lamezia Terme.