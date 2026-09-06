Quotidiano di Gela

Sambiase-Gela 1-0, la diretta testuale della sfida

Sambiase e Gela protagoniste nella prima giornata della nuova stagione di Serie D.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
06 settembre 2026 16:55
Sambiase-Gela 1-0, la diretta testuale della sfida - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
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Gela. Il Gela viaggia oltre lo Stretto e apre la nuova stagione di Serie D al “D’Ippolito” di Lamezia Terme, sul campo del Sambiase. Calcio d’inizio della sfida previsto per le 17.

Il tabellino

Sambiase: Giuliani, Bruno, De Luca, Frasson, Magnelli, Waller, Diogo, Gualtieri, Furiato, Haberkon, Brandalisse. A disposizione: Pallone, Brejnak, Foniciello, D’Auria, Grisley, Sueva, Cosmano, Perri, Della Salandra. Allenatore: Tony Lio.

Gela: Colace, Nardo, Camilleri (56' Scuderi), Giuliano, Ferrigno, Ceesay, Vogiatzis, Cissokho (50' Lanza), Aperi (14' Nardella), Tuccio, Nanapere. A disposizione: Canino, Tuvé, Scuderi, Di Stefano, Ferrigno, Migliorisi, Rozzi. Allenatore: Fabio Comandatore.

Reti: 36' Haberkon.

La cronaca

56' - Lascia il campo anche Camilleri: al suo posto Scuderi.

54' - Haberkon interviene in netto ritardo su Giuliano e viene ammonito da Carpentiere.

50' - Altro cambio in casa Gela: Lanza prende il posto di Cissokho.

46' - Ricomincia la gara.

Fine primo tempo: locali avanti di un gol grazie ad Haberkon.

43' - Altro giallo per i biancazzurri: ammonito anche Tuccio.

41' - Discesa in area di Ferrigno. Giuliani evita il gol del pareggio con un grande intervento.

36' - Sambiase avanti nel punteggio: Cissokho perde un pallone sanguinoso a ridosso dell'area di rigore, Haberkon viene servito e trafigge Colace con un sinistro a incrociare.

28' - Nardella vede la porta e ci prova, ma la sua conclusione termina comodamente tra i guantoni di Giuliani.

24' - Cooling break al "D'Ippolito" per i ventidue giocatori in campo.

14' - Tegola in casa Gela: non ce la fa Aperi. Dentro al suo posto Nardella.

12' - Problemi per Aperi, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo.

8' - Primo provvedimento dell'arbitro: ammonito Ceesay.

1' - Inizia alle 17:05 la sfida di Lamezia Terme.

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