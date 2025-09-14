Quotidiano di Gela

Salvini “Rivedere le regole Isee, in corso confronto in maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) - "Ne parlavo ieri con il ministro Giorgetti, penso, ed è un tema che abbiamo portato come Lega nel dibattito politico e adesso c'è un confronto in maggioranza, che credo sia giusto r...

A cura di Redazione Redazione
14 settembre 2025 10:50
Salvini “Rivedere le regole Isee, in corso confronto in maggioranza” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Ne parlavo ieri con il ministro Giorgetti, penso, ed è un tema che abbiamo portato come Lega nel dibattito politico e adesso c'è un confronto in maggioranza, che credo sia giusto rivedere le regole del reddito Isee perchè tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi". Lo ha detto il leader della Lega, in videocollegamento alla festa dell'Udc. "Non è possibile che possedere una prima casa, comprata dopo anni di sacrifici, ti tolga dalla possibilità di avere un contributo pubblico", ha aggiunto.

- Foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela