Salute, a Milano il primo summit della Metabolomica

MILANO (ITALPRESS) - Oltre mille professionisti della salute hanno partecipato alla prima edizione del Summit Metabolomica 2026, confermando Milano come sede del più importante evento europeo dedicato...

MILANO (ITALPRESS) - Oltre mille professionisti della salute hanno partecipato alla prima edizione del Summit Metabolomica 2026, confermando Milano come sede del più importante evento europeo dedicato alla metabolomica clinica.

L'evento, sold out e ospitato presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho, ha riunito medici, biologi, nutrizionisti, dietisti e ricercatori da tutta Italia e dall'estero, interessati alle applicazioni cliniche di questa disciplina scientifica nella prevenzione, nella gestione delle condizioni croniche e nella medicina personalizzata.

La metabolomica studia i metaboliti presenti nell'organismo, offrendo una visione funzionale e dinamica del metabolismo cellulare. Attraverso l'analisi precisa di squilibri biochimici, infiammazione e carenze nutrizionali, consente di supportare con dati oggettivi le terapie standard, favorendo approcci integrati e individualizzati. Non si tratta di medicina alternativa, bensì di un supporto evidence-based alla pratica clinica tradizionale, sviluppato in collaborazione con professionisti sanitari qualificati.

Dietro l'organizzazione del Summit c'è anche una vicenda umana che ha segnato i fondatori di Meetab. Loris Zoppelletto e Fabio Arcaro si sono confrontati con gravi problemi di salute dei propri figli, per i quali le vie tradizionali non offrivano risposte soddisfacenti. Nella ricerca di soluzioni concrete, hanno incontrato l'approccio del dottore Dimitris Tsoukalas, basato sulla medicina nutrizionale di precisione e sulla metabolomica.

"I protocolli mirati - spiega Meetab in una nota - hanno permesso un significativo miglioramento della condizione dei bambini, restituendo loro salute e qualità di vita. Questa esperienza non si è fermata al piano personale: ha spinto i fondatori a creare Meetab per diffondere conoscenze rigorose e strumenti di alta qualità tra i professionisti della salute, sempre in integrazione con le terapie convenzionali".

Durante la giornata si sono susseguiti interventi di esperti di riferimento, con un focus su ricerca, applicazioni cliniche e confronto multidisciplinare: dottore Loris Zoppelletto - Fondatore e Direttore Scientifico di Meetab, Master in Scienza della Nutrizione presso La Sapienza di Roma, esperto in nutraceutica metabolomica e autore del libro "Dietro la Pastiglia", presentato durante l'evento; dottore Dimitris Tsoukalas, PhD - Medico chirurgo e ricercatore, Direttore Medico della Clinica Metabolomica e Presidente dell'Istituto Europeo di Medicina Metabolomica; professore Alessandro Gelli - Docente e ricercatore in Nutraceutica, Direttore del Dipartimento Universitario "Scienze della Salute, Nutrizione, Nutraceutica e Longevità" del Consorzio Universitario Humanitas; professoressa Serena Missori - Specialista in Endocrinologia e Diabetologia, esperta in Nutrizione Funzionale; dottoressa Carla Marzetti - Biologa e ricercatrice in metabolomica; dottoressa Vanessa Lomazzi - Fondatrice del Centro IGEA, specializzata in nutrizione clinica; professore Fabio Esposito - Medico dello Sport, Università degli Studi di Milano; dottore Alessio Deplanu e dottore Angelo Zullo - Biologo nutrizionista e preparatori atletici con esperienza nel settore militare e sportivo.

"Il Summit ha rappresentato un ponte concreto tra ricerca avanzata e pratica clinica quotidiana, contribuendo a consolidare una cultura della salute basata su dati scientifici e approcci personalizzati - sottolinea Meetab -. Il grande successo di partecipazione - con oltre 1.000 professionisti, presenze internazionali e sold out - testimonia il crescente interesse verso la metabolomica clinica come strumento di supporto alle terapie standard".

Gli organizzatori hanno già annunciato l'intenzione di rendere il Summit un appuntamento annuale di riferimento per la comunità scientifica e professionale.

- Foto ufficio stampa Meetab -

(ITALPRESS).