Salta concerto The Kolors ad Agira, problemi di salute del cantante: "Su Gela vi terremo aggiornati"

Gela. Un'indisposizione del cantante Stash ha determinato l'annullamento del concerto che i The Kolor avrebbero dovuto tenere questa sera ad Agira, in provincia di Enna. Potrebbe saltare anche quello di domani, a Messina. Fino a oggi, lo spettacolo previsto in città, sabato sera, non è stato annullato. Lo stesso Stash ha spiegato che i medici gli hanno imposto almeno ventiquattro ore di riposo. L'assessore Romina Morselli spiega che “abbiamo ricevuto la conferma ufficiale che il concerto previsto questa sera ad Agira non potrà svolgersi a causa di un problema di salute che ha colpito il cantante Stash. Siamo in costante contatto con la produzione e ci auguriamo una pronta ripresa dell’artista, confidando che i prossimi appuntamenti possano essere mantenuti. Comprendiamo bene quanto questo evento fosse atteso e quanto rammarico ci sia, soprattutto per le energie e i sacrifici che in queste settimane sono stati spesi da tanti di noi per la riuscita degli spettacoli. Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi, certi di poter condividere presto buone notizie con tutti i cittadini e con i fan del gruppo musicale. Un caro augurio di pronta guarigione a Stash”.