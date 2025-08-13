Royalties Eni, il Comune quest'anno incassa più di sei milioni e mezzo di euro

Certamente, gli importi sono in evidente diminuzione. Nel 2023, per le attività condotte nell'annualità 2022, Palazzo di Città incassò 12.180.061,81 euro

Gela. In un periodo ormai chiaramente cruciale per gli assetti di bilancio del municipio, gli uffici comunali stanno facendo ordine intorno soprattutto alle entrate dell'ente. Tra quelle che si fanno sentire di più, c'è sempre la voce che corrisponde alle royalties versate da Eni per le attività estrattive, a terra, sul territorio locale. Gli uffici del settore bilancio, con provvedimento appena definito, hanno autorizzato l'incasso di una somma totale pari a 6.679.751,06 euro. E' una cifra che la multinazionale ha versato per il 2024 rispetto alla concenssione “Gela Agip Giaurone”, che è quella principale per le attività svolte nei siti locali. Certamente, gli importi sono in evidente diminuzione. Nel 2023, per le attività condotte nell'annualità 2022, Palazzo di Città incassò 12.180.061,81 euro. Oggi, invece, dalla multinazionale arriva un importo ridotto di oltre la metà, a seguito di una soglia di produzione che è stata notevolmente abbassata. Sono comunque introiti importanti per un Comune in dissesto che si appresta alla “partita” del bilancio stabilmente riequilibrato e che può sfruttare la deroga regionale per la destinazione di questi introiti a fini finanziari. Se questa voce è ormai definita, con l'incasso disposto dal dirigente Bonfirraro, sono meno chiari i numeri di un altro capitolo non secondario, quello delle royalties che il Comune dovrà ottenere dalla produzione di gas del progetto “Argo-Cassiopea”, sempre di Eni. I sindaci dei tre Comuni costieri, Gela, Licata e Butera, hanno più volte richiamato l'esigenza di riscontri certi dalla Regione, proprio su questo versante. Da tempo, infine, il sindaco Di Stefano insiste affinché la multinazionale riconosca a Palazzo di Città compensazioni sul greenstream, il gasdotto che trasporta il gas dalle coste del nord Africa a quelle locali.