Royalties "Argo-Cassiopea", stallo da superare: a gennaio Colianni incontrerà ministro

Di Stefano ha già scritto sia al governo nazionale sia al premier Meloni. È certo che le somme delle royalties spettino all'ente comunale

Gela. Somme di peso e alle quali l'amministrazione comunale non vuole per nulla rinunciare. Le royalties di "Argo-Cassiopea", il maxi investimento sul gas di Eni già in produzione da diversi mesi, saranno oggetto di un incontro che a gennaio vedrà allo stesso tavolo l'assessore regionale all'energia Francesco Colianni e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto-Fratin. "È un risultato che vogliamo ottenere, sbloccando queste somme attese dai Comuni di Gela, Butera e Licata - spiega Colianni che oggi è intervenuto all'iniziativa dell'Mpa in città - siamo fiduciosi di poter centrare questo obiettivo". Sembrava che l'intesa istituzionale fosse già piuttosto delineata, con provvedimenti regionali rilasciati dagli uffici palermitani che riconoscevano le percentuali ai tre Comuni costieri. La stessa burocrazia regionale ha poi stoppato tutto, ritenendo che vadano svolte verifiche tecniche sull'effettiva ubicazione dei giacimenti a mare. Valutazioni che il sindaco Terenziano Di Stefano ha contestato su tutta la linea. Attende invece che arrivino le somme delle royalties per un progetto estrattivo che si concentra lungo le coste locali, con la base logistica per l'immissione nella rete nazionale proprio nel sito locale. "Il sindaco Di Stefano ha voluto incontrarmi su questo tema e stiamo lavorando per arrivare alla soluzione", precisa Colianni. Di Stefano ha già scritto sia al governo nazionale sia al premier Meloni. È certo che le somme delle royalties spettino all'ente comunale e di conseguenza alla città, al di là di qualsiasi eventuale accertamento tecnico. Ha avuto contatti ministeriali che confermerebbero la collocazione dei giacimenti "Argo-Cassiopea", per la percentuale maggiore, proprio entro la soglia prevista. A gennaio, il governo nazionale dovrà dare risposte più chiare e probabilmente ufficiali.