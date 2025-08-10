Rogo nello stabile, uno dei residenti in ospedale ma solo per precauzione

Vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati sul posto e stanno delineando le cause delle fiamme

Gela. Le fiamme, intense, sono state domate all'ultimo piano dello stabile di via Bonanno, angolo via Smecca. I danni sono ingenti anche se l'immobile non era abitato. Uno dei residenti è stato accompagnato in ospedale ma solo per precauzione. Nessuno ha riportato conseguenze gravi. Vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati sul posto e stanno delineando le cause delle fiamme.