Rogo in un'area a servizio di un'azienda locale, aperta un'indagine

Gela. Una settimana fa, un vasto incendio ha danneggiato mezzi e area di parcheggio, a servizio di un'azienda locale, impegnata nel settore dell'autotrasporto e dei carburanti, la Spadaro. Le conseguenze sono state notevoli e la procura ha avviato un'indagine, per ora a carico di ignoti. I vigili del fuoco intervenuti per bloccare il rogo, nella zona della Sp82 in contrada Piana del Signore, hanno impiegato alcune ore per venirne a capo. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri, a loro volta impegnati negli accertamenti. Le fiamme si sono alzate nelle prime ore della sera, in una zona prossima all'ex centro oli di Enimed.