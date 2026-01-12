Roghi in città, almeno nove auto distrutte: abbreviato per l'unico coinvolto

In fase di indagine, aveva escluso di essere coinvolto negli incendi

Gela. E' accusato di aver appiccato i roghi che distrussero almeno nove auto, in un breve lasso di tempo. I carabinieri e i poliziotti, coordinati dai pm della procura, incrociarono i dati investigativi, arrivando al trentottenne Salvatore Gensabella, che risponde alle contestazioni davanti al gup del tribunale. Nel corso del giudizio abbreviato a suo carico, è stata depositata la perizia di un esperto, che ha riconosciuto una parziale capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti. Secondo la perizia, Gensabella avrebbe agito lucidamente. Il rogo più vasto fu quello di via Generale Cascino, con quattro vetture date alle fiamme e il fuoco che danneggiò la facciata di uno stabile attiguo, a poca distanza da una stazione di servizio. L'imputato, assistito dal legale Giusy Ialazzo, aveva già escluso di essere coinvolto negli incendi, nonostante gli inquirenti ritengano che il modus operandi sia lo stesso attuato in altri fatti analoghi, del recente passato, sempre addebitati a lui. In aula, si tornerà a marzo.