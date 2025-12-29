"Rivendita carne cavallo ancora davanti al municipio", Incardona: "Opposizione assente"

Una valutazione che va a incidere anche sulla portata politica dell'opposizione, ancora una volta considerata depotenziata

Gela. La diatriba montata dalla presenza di una rivendita di carne di cavallo, autorizzata davanti Palazzo di Città, non è ancora ridimensionata. L'ex assessore Salvatore Incardona, che l'ha posta negli scorsi giorni, torna sul punto, senza intravedere evoluzioni. "A distanza di dieci giorni dalle dichiarazioni del sindaco in merito all’installazione del gazebo per la vendita di carne di cavallo in piazza San Francesco, dinanzi alla sede del municipio e alla statua dell’onorevole Aldisio, nessun provvedimento è stato assunto dall’amministrazione comunale. Ciò che era stato definito dallo stesso primo cittadino un errore, una bruttura, è rimasto lì, immobile, senza alcun atto concreto di rettifica o di rimozione. Colpisce il silenzio dei consiglieri comunali, in particolare di quelli d’opposizione, il cui ruolo dovrebbe essere di controllo e stimolo nei confronti dell’azione amministrativa. Un silenzio assordante, fatta eccezione per qualche forma di collaborazione confusa con l’amministrazione, spesso più attenta al quieto vivere che al bene della città. Questa inerzia alimenta un modo di operare lontano dalla politica che negli ultimi diciotto mesi si è ridotta ad un vero a proprio narcotizzante per i cittadini. Chi fa politica, soprattutto da dentro le istituzioni, deve avere il coraggio di scegliere il bello, il decoro e la dignità della nostra città. Non l’indifferenza totale e il silenzio dinanzi alle storture amministrative", spiega Incardona. Una valutazione che va a incidere anche sulla portata politica dell'opposizione, ancora una volta considerata depotenziata.