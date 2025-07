Risanamento ambientale, Lorefice: "Si proceda con il contratto del Golfo di Gela"

Il senatore M5s Pietro Lorefice avanza una nuova proposta, dopo aver formalizzato il "contratto di fiume" per le acque del fiume Gela

Gela. Un "contratto di Golfo" per il percorso di risanamento ambientale e per lo sviluppo dei territori locali. Il senatore M5s Pietro Lorefice avanza una nuova proposta, dopo aver formalizzato il "contratto di fiume" per le acque del fiume Gela. "Il Golfo di Gela è stato per troppo tempo dimenticato, sacrificato sull’altare dell’inquinamento industriale, della poca capacità di cooperare e fare buone sinergie. È necessario cambiare direzione. Per questo ho proposto ai Sindaci dei Comuni del Golfo e ai presidenti dei Liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa l’attivazione di un Contratto di Golfo: uno strumento partecipato per ridare dignità al territorio, tutelare l'ambiente, la salute e creare nuovo sviluppo sostenibile, grazie al quale sarà possibile accedere ai fondi del Pnrr e ai programmi Life, Feampa Po Fesr, ed anche a quelli privati dei tanti bravi imprenditori italiani. Il riscatto dei nostri territori è una scelta politica, economica e strategica”, dice il senatore.