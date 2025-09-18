Riqualificazione "Presti" e struttura sportiva a Macchitella, chiuso iter gare: lavori aggiudicati, ultime verifiche

Negli ultimi mesi, c'è stata l'accelerazione decisiva

Gela. Le verifiche per poi formalizzare l'esito ufficiale proseguiranno nei prossimi giorni. Gli uffici dell'Urega provinciale hanno concluso le procedure di gara, individuando le due aziende che si sono aggiudicate, in attesa di ulteriori accertamenti di prassi, i lavori per la riqualificazione dello stadio “Presti”, per oltre un milione di euro, e per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente a Macchitella, per un ammontare di circa 950mila euro. Sono entrambi interventi garantiti con fondi Pnrr (nel caso dello stadio è prevista una compartecipazione comunale con stanziamenti royalties), che l'amministrazione comunale è riuscita a riattivare, quando sembravano sostanzialmente persi. Le attività tecniche, su entrambe le procedure, sono state condotte, in municipio, dai settori retti dagli assessori Peppe Di Cristina e Luigi Di Dio. Il dirigente Antonino Collura e il rup Orazio Marino hanno seguito l'evolversi delle fasi previste per arrivare alle gare, materialmente sviluppate dall'Urega. Si attende l'ufficialità, per poi delineare il cronoprogramma dei cantieri, ritenuti molto importanti dal sindaco Terenziano Di Stefano. Negli ultimi mesi, c'è stata l'accelerazione decisiva.