Riprende la distribuzione idrica, i turni e le zone servite
Dopo il guasto alla rete San Leo
A cura di Redazione
03 settembre 2025 14:52
Gela. È stata comunicata la ripresa della distribuzione idrica nelle zone Caposoprano e Montelungo
Di seguito il calendario aggiornato di tutte le zone:
04/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo iozza, Spinasanta bassa
05/09/2025 caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Marchitello, Scavone, Spinasanta alta, Manfria
06/09/2025 baracche, caposoprano basso, fondo iozza, spinasanta bassa
07/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Marchitello, Scavone, Spinasanta alta