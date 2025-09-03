Quotidiano di Gela

Riprende la distribuzione idrica, i turni e le zone servite

Dopo il guasto alla rete San Leo

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2025 14:52
Gela
Attualità
Gela. È stata comunicata la ripresa della distribuzione idrica nelle zone Caposoprano e Montelungo

Di seguito il calendario aggiornato di tutte le zone:

04/09/2025 Baracche, Caposoprano basso, Fondo iozza, Spinasanta bassa

05/09/2025 caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Marchitello, Scavone, Spinasanta alta, Manfria

06/09/2025 baracche, caposoprano basso, fondo iozza, spinasanta bassa

07/09/2025 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Marchitello, Scavone, Spinasanta alta

