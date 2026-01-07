Rinnovo comitati, tanti "duelli" elettorali: a Settefarine anche una lista rosa

Tante "sfide" nei quartieri per il rinnovo delle rappresentanze dei comitati

Gela. Il nuovo anno, in città, con data fissata per il 25 gennaio, si apre con le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei comitati di quartiere. Tante le potenziali sfide, nelle aree più vaste, da Settefarine a Caposoprano e fino al quartiere San Giacomo. A Settefarine, è stata organizzata una lista, "Settefarine centro periferia", che potrebbe fare da competitor a quella che si richiama invece al presidente dell'attuale coordinamento, Salvatore Terlati. L'hanno varata anche ex esponenti istituzionali, tra questi l'ex assessore Francesca Caruso e l'ex consigliere comunale M5s Virginia Farruggia. "La vera sfida non è la corsa alle elezioni per i comitati dei quartieri, ma rendere la periferia di Settefarine un luogo sano, stimolante e di pari dignità degli altri quartieri. È proprio per questo che un gruppo di residenti, in gran parte donne, rompendo gli schemi, hanno deciso di provare a prendere nelle loro mani le sorti di un quartiere che, nonostante un comitato storico ben strutturato da anni, è sempre rimasto quartiere di frontiera, privo dei servizi necessari per i nostri ragazzi, privo di spazi di aggregazione per le famiglie, privo di sicurezza sulle strade e di decoro urbano; un quartiere abbandonato a una cultura che non integra, che non raccoglie le istanze dei giovani e delle donne che ogni giorno vivono le difficoltà di affrontare la quotidianità in un contesto che li lascia ai margini. I problemi di una comunità possono essere affrontati e risolti solo da chi quei problemi li vive ogni giorno e non da chi rappresenta solo se stesso o solo una categoria di persone. Una comunità è un entità complessa, composta da tante anime e da tante idee, bisogna solo metterle a disposizione di tutti, senza escludere nessuno. La nostra lista è composta da residenti che non seguono la logica dell’appartenenza politica o del vecchio che di certo non saprebbe interpretare il nuovo, come ha già dimostrato di non saper fare. È arrivato il momento di occuparci del presente, attraverso i nostri bambini e i nostri giovani,famiglie e anziani che meritano di crescere e di vivere in un ambiente che sentano loro e che li accolga piuttosto che respingerli. Siamo certi che il quartiere capirà le nostre intenzioni e ci darà una mano a cambiare la nostra meravigliosa casa comune", fanno sapere. "Sfide" elettorali consistenti si preannunciano anche a Caposoprano, dove almeno due liste si contendono i rappresentanti. Negli scorsi giorni, è stata ufficializzata la lista "Facciamo rete", che tra i sostenitori ha l'ex consigliere comunale Diego Iaglietti. Pure San Giacomo si conferma area di forte interesse così come quella che ricomprende aree urbane che vanno da Carrubbazza al centro storico e ancora il lungomare Federico II di Svevia.