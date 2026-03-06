Riforma della giustizia, Il Comitato per il Si spiega il referendum del 22 e 23 marzo

Domenica 8 marzo all’ex chiesa San Giovanni un confronto promosso dal Comitato Gela un confronto con magistrati, avvocati e rappresentanti istituzionali.

A Gela si torna a parlare di riforma della giustizia in vista del referendum nazionale previsto per il 22 e 23 marzo. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 10, l’ex chiesa San Giovanni in via Salvatore Damaggio Fischetti 84 ospiterà un incontro pubblico promosso dal Comitato Gela per il Sì, dedicato all’approfondimento dei contenuti della riforma.

L’iniziativa, dal titolo “La riforma sulla giustizia e il referendum del 22-23 marzo”, punta a offrire un momento di confronto e informazione rivolto alla cittadinanza, con il contributo di esponenti del mondo forense e istituzionale.

Ad aprire i lavori sarà il saluto dell’avvocato Maria Antonia Giordano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gela. Seguiranno gli interventi di Peppe d’Aleo, presidente del Comitato Gela per il Sì, Tonino Gagliano, componente nazionale del Consiglio Nazionale Forense, Pierangelo Vasile, presidente della sezione gelese dell’AIGA, e Giacomo Ventura, referente dell’Unione delle Camere Penali per il distretto di Caltanissetta.

A moderare il dibattito sarà l’onorevole Alessandro Pagano, presidente del comitato “Sì riforma”. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Salvato, già Procuratore generale della Corte di Cassazione.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti informativi organizzati sul territorio in vista della consultazione referendaria, con l’obiettivo di illustrare i contenuti della riforma della giustizia e stimolare il dibattito pubblico su un tema centrale per il sistema giudiziario italiano.