Rifiuti, Di Stefano convoca l'azienda: "Su servizio servono soluzioni per migliorare"

In municipio, dove peraltro è stato costituito un gruppo interno per rafforzare i controlli sul servizio rifiuti, non vogliono lo scontro istituzionale con le società del ciclo rifiuti ma certamente si spingerà per alzare la qualità degli interventi

Gela. Con il Pef e con le tariffe Tari approvate, il punto amministrativo e non solo il sindaco Di Stefano, sul servizio rifiuti, vuole farlo adesso direttamente con l'azienda che se ne occupa in città, Impianti Srr, l'in house della Srr4. La prossima settimana, si terrà una riunione, proprio per valutare lo stato attuale del servizio, che inutile nasconderlo in municipio non sta soddisfacendo a fondo. L'assessore al ramo Giuseppe Fava, qualche giorno fa al termine di un sopralluogo in diversi quartieri, ha riferito che “Impianti Srr, nell'ultimo mese, è fuori binario”. Per il vicesindaco, l'azienda non starebbe rispettando i dettami del contratto, soprattutto in termini di interventi per la pulizia urbana. I vertici di Impianti e Srr, con l'amministratore Giovanna Picone e il presidente Gianfilippo Bancheri, hanno ammesso che “su Gela in questo momento c'è un problema”, richiamando le troppe assenze tra il personale impiegato. “Siamo arrivati ad avere quaranta assenze in una giornata”, hanno precisato. Le verifiche interne sono in corso ma il sindaco vuole riscontri precisi. “L'amministratore di Impianti non può limitarsi a dire che c'è un problema di personale e a confrontarsi con i sindacati, che onestamente non penso possano risolvere la situazione – sottolinea Di Stefano – a noi, servono soluzioni che l'azienda deve mettere in campo, sulla base di un contratto in essere e di un consistente canone che il Comune versa per il servizio”. In municipio, dove peraltro è stato costituito un gruppo interno per rafforzare i controlli sul servizio rifiuti, non vogliono lo scontro istituzionale con le società del ciclo rifiuti ma certamente si spingerà per alzare la qualità degli interventi. Giovedì sera, durante la seduta dell'assise civica sul Pef, il primo cittadino ha comunicato che in un anno, circa, "sono state comminate penali a Impianti per un milione di euro".