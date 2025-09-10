Rete ospedaliera, in commissione Ars ripresa la discussione con il governo regionale

Le bozze, nei mesi, si sono susseguite e le contestazioni non sono arrivate solo dal territorio locale

Gela. Sono assai recenti le dure polemiche intorno alla sanità locale depotenziata, che hanno nettamente diviso l'amministrazione comunale e il management Asp. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, pubblicamente, hanno contestato un trend al ribasso che pesa sulla città e sul diritto alla salute. Dall'altra parte, il manager Asp Salvatore Lucio Ficarra ha bollato le dichiarazioni giunte da Palazzo di Città come "false", non escludendo querele. In un clima generale sicuramente non concertativo, oggi, in commissione salute, all'Ars, è ripresa la discussione sulla rete ospedaliera regionale che tanto ha fatto discutere in città, per via della decurtazione del numero di posti letto per il nosocomio "Vittorio Emanuele". Anche in questo caso, la reazione dell'amministrazione è stata plateale, fino alla seduta di consiglio comunale tenuta davanti alla sede del Parlamento regionale. L'assessore Daniela Faraoni, il dottor Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, e il dottor Giacomo Scalzo, dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, hanno ripreso a illustrare in prevalenza quelle che dovrebbero essere le linee generali della rete ospedaliera sull'isola. Per il voto vero e proprio sull'eventuale approvazione da parte della commissione ci vorrà tempo. Del resto, le bozze, nei mesi, si sono susseguite e le contestazioni non sono arrivate solo dal territorio locale. Si dovrà arrivare a un compromesso generale che però non depotenzi ulteriormente il tessuto sanitario cittadino, in un'area che come hanno più volte riferito dall'amministrazione comunale è indicata come Sin per l'incidenza degli effetti generati dall'industria pesante. Ai lavori in commissione stanno partecipando diversi parlamentari del territorio, compreso l'esponente FdI Salvatore Scuvera.