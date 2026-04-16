Rete fognaria Manfria, sopralluogo per l'avvio dei lavori: confronto anche su programmazione ciclo idrico

La rete fognaria si aggiungerà a quella idrica completata negli scorsi mesi

Gela. I tempi lunghi non sono mancati, dato che i lavori erano stati annunciati già dallo scorso anno. I cantieri della rete fognaria di Manfria, per il primo stralcio finanziato, come abbiamo riferito, stanno per partire. Domani mattina, l'amministrazione comunale e i vertici di Caltaqua effettueranno un sopralluogo nelle aree per le quali è previsto l'inizio delle attività. L'ordinanza che limita il traffico veicolare è già stata emessa. I lavori vennero aggiudicati con i fondi autorizzati dalla Regione. L'Assemblea territoriale idrica ha monitorato insieme all'amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, l'assessore Giuseppe Fava e il consigliere dem Antonio Cuvato, che segue la vicenda ormai da anni, hanno più volte attivato tutti i riferimenti per accelerare procedure che sembravano essersi impantanate, tra uffici e burocrazia. I dem ritengono imprescindibile quest'opera e stanno insistendo per il secondo stralcio da finanziare, concentrato nelle aree limitrofe a Manfria. La rete fognaria si aggiungerà a quella idrica completata negli scorsi mesi. Sono iter partiti già durante la presidenza Ati del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti al quale è succeduto, lo scorso anno, proprio Di Stefano. La presenza del management di Caltaqua dovrebbe servire, inoltre, a fare il punto sulla programmazione del servizio idrico e sulle infrastrutture del ciclo integrato. E' un altro aspetto che l'amministrazione cura con molta attenzione. Il completamento dei lavori della nuova rete San Leo sta permettendo di evitare emergenze e guasti costanti. L'assessore Filippo Franzone ha già espresso l'intenzione di rapportarsi con i dirigenti locali di Caltaqua, proprio per avere ragguagli ulteriori sui progetti da finalizzare e sull'efficientamento del ciclo idrico locale.