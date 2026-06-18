Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, Mokoena risponde a Sadilek

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica nella seconda giornata del girone A dei Mondiali. Dopo il ko di entrambe all'esordio, Mokoena - su calcio di rigore - ha...

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica nella seconda giornata del girone A dei Mondiali. Dopo il ko di entrambe all'esordio, Mokoena - su calcio di rigore - ha risposto alla rete iniziale di Sadilek sancendo il pareggio. Tutto aperto per la qualificazione, nella notte italiana (alle 3) si sfideranno Messico e Corea del Sud. L'ultimo turno si giocherà in contemporanea giovedì 25, alle 3 italiane: la Repubblica Ceca affronterà il Messico, il Sudafrica si giocherà tutto contro la Corea del Sud.

Koubek ha schierato una sorta di 5-3-2, con Schick in avanti. Due gli squalificati in casa Sudafrica: indisponibili sia Sithole che Zwane dopo i due cartellini rossi rimediati nel match inaugurale contro il Messico. La Repubblica Ceca ha sbloccato immediatamente il match dopo una lettura errata da parte della difesa di Broos, Schick ha servito Sadilek che, con una conclusione dentro l'area, ha portato in vantaggio i suoi. Al 13' ci ha provato Modiba a dare una scossa, ma il tiro è terminato alto sopra la traversa della porta difesa da Kovar.

Dopo la rete incassata i sudafricani hanno iniziato ad alzare il ritmo, ma la Repubblica Ceca ha gestito le iniziative offensive da parte degli avversari. Nel finale di primo tempo, in pieno recupero, un'uscita sbagliata da parte del portiere ceco ha regalato un buon pallone a Modiba, ma il difensore dello Sundowns non è riuscito a pareggiare i conti.

L'ingresso di Mofokeng ha dato maggiore qualità al centrocampo sudafricano, ma le azioni più pericolose nei primi minuti della ripresa sono state create dai cechi: doppia opportunità per Darida, ma il centrocampista non è riuscito a superare Williams. Non sono mancati i fischi durante i due hydration break - pausa non gradita dal pubblico -, il Sudafrica ha fatto parecchia fatica a costruire azioni da gioco, ma la Repubblica Ceca si è abbassata troppo: al 36' si è concretizzata l'occasione per pareggiare, il fallo di mano di Sulc ha permesso alla squadra di Broos di sfruttare il calcio di rigore concesso da Penso. Dagli undici metri si è presentato Mokoena, che ha spiazzato Kovar.

I sudafricani hanno sfruttato l'entusiasmo, Mofokeng è andato vicino alla rete del sorpasso, decisivo l'intervento dell'estremo difensore ceco. In pieno recupero Provod ha tentato la conclusione dalla distanza, ma il mancino è terminato largo sul fondo. Nel finale ci ha provato anche Modiba, Zima ha salvato tutto in calcio d'angolo.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).