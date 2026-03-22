Referendum riforma giustizia, alle ore 12 in città percentuale votanti al 7,07%

Urne aperte per il referendum sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere in magistratura

Gela. Sono state aperte questa mattina le urne per il referendum sulla riforma della giustizia. Alle ore 12, il dato di affluenza in città è al 7,07 per cento a fronte di una percentuale in Sicilia del 10,06 per cento. La percentuale nazionale è al 14,87 per cento. La media in provincia di Caltanissetta è 8,13 per cento. Alle ore 12, l'affluenza più alta, in provincia, è indicata proprio a Caltanissetta, con 11,33 per cento.