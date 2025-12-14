Rando (Pd): "Incendiare l'attività commerciale è un attacco al lavoro"

Il Pd locale aderisce alla manifestazione di domani davanti al punto vendita incendiato

Gela. "L'incendio doloso che ha distrutto il nuovo fast food a Gela è un fatto gravissimo e allarmante, non solo per la violenza del gesto ma per le sue modalità e per il messaggio che porta con sé: colpire la nascita di un'attività economica significa voler mettere sotto attacco lo sviluppo, il lavoro e il futuro di un territorio". Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile legalità e lotta alle mafie del Pd, esprimendo "piena solidarietà all'imprenditore colpito e ai lavoratori che avrebbero trovato in quella attività un'occasione concreta di occupazione". "Voglio ringraziare le forze dell'ordine e la polizia di Stato per il lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità per fare luce sull'accaduto - prosegue Rando - è fondamentale individuare al più presto i responsabili di un gesto che va isolato, denunciato e condannato senza ambiguità". "Sono convinta - conclude la senatrice Pd - che l'imprenditore, anche grazie alla vicinanza della comunità di Gela, saprà andare avanti. Chi tenta di intimidire e fermare chi investe va lasciato solo: Gela e la Sicilia non possono e non devono piegarsi a chi rifiuta lo sviluppo e la legalità". Il Pd locale aderisce alla manifestazione di domani davanti al punto vendita incendiato.