Rando in città, la componente dell'antimafia nazionale incontrerà il sindaco

Gela. Domani mattina, ancor prima della manifestazione indetta contro l'azione criminale che ha causato il rogo dell'attività commerciale “Zangaloro”, a Palazzo di Città arriverà il senatore Enza Rando, componente della commissione nazionale antimafia. Sarà ricevuta in municipio dal sindaco Terenziano Di Stefano. “Per portare la vicinanza e la solidarietà delle istituzioni all'attività commerciale e alla città, a seguito del grave incendio doloso che ha distrutto il punto vendita Zangaloro”, fanno sapere i dem. Il gruppo locale del Pd aveva già annunciato che avrebbe attivato i riferimenti regionali e nazionali per portare la vicenda in commissione antimafia, all'Ars e in parlamento.

In foto la parlamentare nazionale Enza Rando