Raimondo Liotta nominato commissario straordinario del comune di Sambuca di Sicilia

Il segretario generale del comune di Palermo è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune in provincia di Agrigento

PALERMO (ITALPRESS) – Raimondo Liotta, segretario generale del comune di Palermo, è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) in sostituzione dell’ormai ex sindaco Giuseppe Cacioppo, e della giunta e del Consiglio comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.

Cacioppo, eletto nel 2023, è stato sfiduciato il 27 giugno dal consiglio comunale. Il decreto di nomina è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore regionale della Funzione pubblica, Andrea Messina.

– foto Raimondo Liotta –

(ITALPRESS).