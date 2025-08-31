Questa sera i The Kolors, Di Stefano: "Annullamento è una grossa fake news"
Sono in corso gli ultimi preparativi e il sindaco Di Stefano si è visto costretto ad allontanare pure una fake news che pare circoli in queste ore
Gela. Dopo un primo annullamento, dovuto a ragioni di salute legate al cantante Stash, questa sera, presso la Rotonda est di Macchitella, i The Kolors terranno il loro show. Sono in corso gli ultimi preparativi e il sindaco Di Stefano si è visto costretto ad allontanare pure una fake news che pare circoli in queste ore, ovvero quella di un presunto annullamento del concerto. Tutto falso, chiaramente. "In merito alle voci che stanno circolando nelle ultime ore circa l’annullamento del concerto dei The Kolors previsto per questa sera, si precisa che si tratta di notizie totalmente false. Il concerto si terrà regolarmente sul lungomare, come da programma ufficiale. Invitiamo i cittadini a non lasciarsi ingannare da fake news e a partecipare con entusiasmo a un grande evento musicale che animerà la nostra città", dice il primo cittadino in una nota.