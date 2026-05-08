Pulizia e decoro, Fava: "Da Cirignotta appello strumentale, c'è piano preciso"

Cirignotta ha lanciato un appello in direzione di Fava e del sindaco Terenziano Di Stefano, ritenendo essenziale un intervento urgente per il decoro e la pulizia, in città

Gela. "Sono valutazioni, onestamente, solo strumentali". L'assessore Giuseppe Fava si riferisce all'appello che il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta ha lanciato in direzione sua e del sindaco Terenziano Di Stefano, ritenendo essenziale un intervento urgente per il decoro e la pulizia, in città. "Veniamo da mesi di piogge inesistenti che di fatto non hanno permesso di organizzare attività di manutenzione del verde, in maniera capillare - spiega Fava - nonostante le difficoltà finanziarie, siamo impegnati a predisporre tutti i lavori urgenti. Ci saranno a disposizione due trattori, con un totale di sei operatori. Vogliamo confermare i giardinieri assunti a tempo determinato da Ghelas, per dargli continuità. Le risorse ci permettono di lavorare in questa direzione". Fava, anche dopo l'incontro operativo di inizio settimana in municipio, ha già inviato richieste ufficiali a Ghelas, che sta organizzando le attività. "C'è un preciso cronoprogramma anche sulle operazioni di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione antilarvale - continua l'assessore - stiamo facendo tutto il possibile per assicurare decoro e sappiamo che c'è molto da fare, in tante zone della città".