Pudm, completate integrazioni richieste: Tar su contesa per accesso al mare, "Comune fornisca il piano"

Completate le risposte alle richieste di integrazioni al Pudm. Il Tar sta affrontando una vicenda che si lega a un'area di costa

Gela. E' uno dei percorsi burocratici più intricati, peraltro ripreso dall'amministrazione dopo una lunga fase di quasi totale stop. Quello del Piano del demanio marittimo si conferma capitolo di non facile conclusione, per un ente comunale che non vanta grandi numeri in tema di personale a disposizione. Ora, anche i giudici del Tar di Palermo si fanno sentire e chiedono di acquisire il Pudm. L'esperto nominato per completare l'intero iter, l'ingegnere Giuseppe Pellitteri, ha completato tutte le integrazioni che erano state richieste, a fine 2025, dai funzionari della struttura territoriale dell'ambiente. Sono atti finalizzati alla congruità del Pudm, vero e proprio piano regolatore per il potenziale sviluppo del fronte mare. “L'ingegnere Pellitteri ha risposto dettagliatamente a tutte le richieste di integrazioni – dice l'assessore Giuseppe Fava che fin dal suo insediamento sta seguendo questa vicenda amministrativa – sono state date tutte le delucidazioni tecniche necessarie e questo fa ben sperare almeno per arrivare a una pre-adozione del Pudm”. Intanto, con ordinanza emessa in una vicenda che tocca un accesso al mare, nella zona di Poggio Arena, già al centro di una contesa tra residenti e la nuova proprietà di un'area attigua, i giudici amministrativi, su ricorso proprio di alcuni residenti della zona, che hanno chiamato in giudizio il Comune, hanno disposto che l'ente “fornisca documentati chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura di adozione del Pudm” e “il testo del Pudm per come, allo stato, pre-adottato o adottato o approvato, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per il presente giudizio”. I magistrati amministrativi hanno deciso inoltre che dovrà essere effettuato un sopralluogo nell'area della contesa, con la presenza di tutte le parti.