Pubblica assistenza Trinacria Emergency ottiene l'autorizzazione per il servizio eccedenza 118

Con l’accreditamento, la P.A. Trinacria Emergency potrà effettuare interventi al di fuori del circuito istituzionale del Sues 118

Gela. La Pubblica Assistenza Trinacria Emergency coordinata da Orazio Coccomini, affiliata al Co.Re.Sa (Coordinamento Regionale Sanità), è stata autorizzata a svolgere il servizio di “Eccedenza” 118, sul territorio, previsto dal Decreto Assessoriale Art.1 del Decreto n. 488 del 07/05/2025 (G.U.R.S. N. 22 del 16/05/2025). Con l’accreditamento, la P.A. Trinacria Emergency potrà effettuare interventi al di fuori del circuito istituzionale del Sues 118 che rivestono, su disposizione della Centrale Operativa 118 competente per territorio, carattere di urgenza e di indifferibilità nell’economia complessiva del sistema urgenza emergenza. Potranno essere attivati in caso di necessità, per trasporto dell’équipe sanitaria da e per il luogo di intervento, trasporto dell’équipe sanitaria al fine della ripresa dell’operatività, trasporto di personale tecnico da e per il luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze. Il nuovo servizio che svolgerà la Trinacria Emergency andrà a rafforzare il sistema di soccorso sul territorio, mettendo in campo volontari formati nonché un’ambulanza equipaggiata con tutti gli strumenti e i dispositivi sanitari per affrontare il soccorso.