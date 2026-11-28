Sanità Pronto soccorso e rianimazione, Fp-Cgil chiede i dati su trasferimenti e posti letto

L'obiettivo è ricostruire con dati puntuali le dinamiche dei trasferimenti, verificare la capacità di risposta della rete ospedaliera aziendale e individuare eventuali criticità che incidono sull'assistenza ai cittadini

Gela. Chiesti al 118 i dati sui trasferimenti dal pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" e sulle disponibilità delle rianimazioni di Gela e Caltanissetta. La Fp-Cgil provinciale ha presentato un'istanza di accesso agli atti alla Centrale operativa 118 per conoscere il numero e la destinazione dei trasferimenti secondari effettuati nel 2026 dal pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" verso altre strutture ospedaliere. La richiesta riguarda anche la disponibilità giornaliera dei posti letto nelle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Gela e Caltanissetta, con particolare riferimento ai posti effettivamente disponibili al momento delle richieste di trasferimento. "Vogliamo comprendere se il ricorso ad altri ospedali, anche fuori provincia e fuori Regione, sia determinato da effettive indisponibilità di posti letto oppure da criticità organizzative che impediscono di utilizzare pienamente le risorse della stessa Asp", fanno sapere dal sindacato. L'obiettivo è ricostruire con dati puntuali le dinamiche dei trasferimenti, verificare la capacità di risposta della rete ospedaliera aziendale e individuare eventuali criticità che incidono sull'assistenza ai cittadini. "Non servono dichiarazioni generiche, ma dati verificabili e trasparenza. La sanità gelese ha bisogno di risposte concrete e di un'organizzazione capace di valorizzare tutte le risorse disponibili, evitando trasferimenti che potrebbero essere gestiti all'interno della stessa Azienda sanitaria", ribadiscono dalla Fp-Cgil. Il sindacato attende il riscontro della Centrale operativa 118, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e del diritto alla salute dei cittadini.