Progetto Gela-Catania, "niente soluzioni al ribasso": sindaci per un fronte comune

Gela. La chiamata a raccolta arriva dal sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, e dal presidente del consiglio comunale del piccolo centro etneo, Angelo Catania. L'esigenza è di mettere insieme i Comuni dell'area attraversata dalla statale Gela-Catania, per rivendicare un nuovo progetto che dia a un vasto territorio, comprese le zone di Gela e Niscemi, una vera infrastruttura viaria e di collegamento. Anas, infatti, a conclusione della fase del dibattito pubblico, sta concentrando le risorse di un accordo di programma, sottoscritto insieme al ministero e alla Regione, su un progetto di intervento per una strada di tipo C1, con una carreggiata e una corsia per senso di marcia. Dall'amministrazione comunale di Mineo, invece, viene richiamata l'ipotesi originaria, con una strada di tipo B, con due corsie per senso di marcia e una corsia d'emergenza. "Non vogliamo soluzioni al ribasso", fanno sapere gli amministratori di Mineo. Servono infatti sicurezza ed efficienza, su una Gela-Catania, attualmente non adatta a sostenere una mole di traffico ingente e dimostratasi insicura, con gravi incidenti, pure mortali. Lunedì prossimo, proprio a Mineo, è stato indetto un incontro pubblico, al quale sono stati invitati la deputazione, la politica territoriale, i sindaci (una nota in tal senso è pervenuta pure al primo cittadino gelese Di Stefano) e le organizzazioni sindacali. Si cercherà un'unità di intenti fra le città dell'area catanese, di quella calatina e della provincia di Caltanissetta, con in testa Gela. L'obiettivo prioritario è ottenere una progettazione che dia alla Gela-Catania, dopo anni, tutte le condizioni per la piena efficienza e lo sviluppo.