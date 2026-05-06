Progetto civico Italia arriva in città, Gulizzi aderisce: sabato la presentazione

In provincia, Progetto civico Italia ha già ottenuto l'adesione di altri ex esponenti del Pd, a partire dal consigliere nisseno e provinciale Annalisa Petitto e dal niscemese, ex presidente provinciale Pd, Massimo Arena. Interverrà anche il sindaco

Gela. Nel campo civico, ma marcatamente di area centrosinistra, in città fa il proprio esordio Progetto civico Italia. Sabato, presso la pinacoteca comunale, il progetto sarà presentato, con l'ex dem, già consigliere comunale, Giacomo Gulizzi. In provincia, Progetto civico Italia ha già ottenuto l'adesione di altri ex esponenti del Pd, a partire dal consigliere nisseno e provinciale Annalisa Petitto e dal niscemese, ex presidente provinciale Pd, Massimo Arena. Alla presentazione è previsto un intervento del sindaco Terenziano Di Stefano, a sua volta tra i fondatori di "Una Buona Idea" e del progetto territoriale "Spazio civico". Pare più probabile, oggi, un dialogo tra questi contesti, soprattutto con la collocazione sempre più accentuata di Di Stefano nel campo del centrosinistra. Interverrà il coordinatore regionale di Progetto civico Italia Carmelo Miceli ed è previsto un videocollegamento con l'assessore del Comune di Roma Alessandro Onorato, tra i punti nazionali di Progetto civico Italia.