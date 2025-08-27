"Priorità al bilancio, Pci nel progetto dell'agorà", Vacca: "Chi oggi parla di rappresentanza sbaglia"

Si è concluso l'incontro tra il sindaco e la rappresentanza comunista. A oggi, Di Stefano non ha alcuna intenzione, come abbiamo più volte ribadito, di approfondire questioni puramente di strategia politica. Se ne riparlerà in un momento successivo

Gela. Si sentono pienamente inseriti in quello che fu il passo politico dell'agorà dello scorso anno e lo ribadiscono dopo l'incontro con il sindaco Di Stefano, tenutosi nel pomeriggio. Gli esponenti del Partito comunista vanno avanti lungo la linea tracciata con il primo cittadino e con il resto dell'alleanza. “E' stato un confronto pacato, sulla programmazione – spiega il segretario Nuccio Vacca – si va avanti e in questa fase è giusto che non si parli di rappresentanza o di composizione del governo della città. Ci sono altre priorità, a partire dal bilancio. Senza lo strumento finanziario, non si può pensare a una programmazione successiva. Chi oggi parla di rappresentanza, secondo me, sbaglia. E' chiaro che ci saranno momenti successivi di confronto, partendo dal presupposto che una partecipazione senza rappresentanza rischia di essere fine a sé stessa. Noi siamo stati tra i primi a riconoscerci nell'agorà e a sostenere il sindaco e la sua candidatura”. I comunisti, fino a oggi, non hanno mai posto condizionamenti politici legati alla collocazione nella giunta. Nella prima fase, sono stati rappresentati dall'ex assessore Giuseppe Favitta, che poi ha lasciato per ragioni soprattutto lavorative. Oggi, ne hanno approfittato per ribadire di sentirsi a pieno nel progetto politico e amministrativo, a sostegno di una visione della città, sulla quale più volte hanno avanzato proposte. Domani, invece, come abbiamo riferito, il sindaco incontrerà una delegazione dem. A oggi, Di Stefano non ha alcuna intenzione, come abbiamo più volte ribadito, di approfondire questioni puramente di strategia politica. Se ne riparlerà in un momento successivo.

In foto Vacca insieme a Di Stefano