Principio d’incendio nel bar del Teatro Massimo di Palermo, nessun ferito

Fiamme all'interno delle cucine del bar del Teatro Massimo di Palermo, nessun ferito

PALERMO (ITALPRESS) –Fiamme all’interno delle cucine del bar del Teatro Massimo di Palermo. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute intorno alle 17:50, ma all’arrivo, l’incendio era già stato domato dal personale dell’attività.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi. Non risultano persone ferite. L’evento non ha coinvolto in nessun modo il teatro e le attività dello stesso si svolgeranno come da programma.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco di Palermo –

(ITALPRESS).