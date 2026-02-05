Prima uscita internazionale a Malta per l’Academy del Gela Calcio

I giovani talenti gelesi si sono confrontati con i pari età di tutte le società professionistiche di Serie A maltese. ben 30 partite disputate nelle varie categorie.

Gela. Prima, storica esperienza internazionale per la Scuola Calcio Academy del Gela Calcio, protagonista a Malta nell’ambito dell’International Professional Football Academy Project guidato da mister Paolo Bentivegna. Un appuntamento importante, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto formativo, che ha visto coinvolte le categorie Esordienti 2013/2014 e Pulcini 2015/2016.

I giovani talenti gelesi si sono confrontati con i pari età di tutte le società professionistiche di Serie A maltese, affrontando un torneo intenso e stimolante: ben 30 partite disputate complessivamente nelle varie categorie. Prestazioni convincenti, ma soprattutto grande entusiasmo e voglia di crescere, elementi che confermano la bontà del lavoro svolto dalla società.

I quattro giorni trascorsi sull’Isola dei Cavalieri non sono stati solo calcio. Il programma ha previsto anche momenti culturali di alto valore educativo: visita al Museo Internazionale dello Sport, allo Stadio Nazionale di Malta, ai centri sportivi di club di Serie A e, a chiudere l’esperienza, la visione di una partita di massima serie giocata in notturna. Un mix perfetto tra sport e cultura, che ha arricchito il bagaglio umano dei ragazzi.

Grande la soddisfazione dello staff e delle famiglie, con un ringraziamento speciale ai genitori che hanno sostenuto il progetto con interesse ed entusiasmo. Un grazie va anche al responsabile della Scuola Calcio mister Cristian Maddiona, al responsabile del settore giovanile mister Alessio Catania e al presidente Toti Vittoria, che hanno reso possibile la partecipazione al torneo.

Fondamentale il contributo dei tecnici presenti: mister Paolo Bentivegna, Giacomo Cascino, Alessandro Messana e Samuele Incardona, che hanno accompagnato i ragazzi in ogni momento di questa esperienza.

Archiviata Malta con il sorriso e tanta consapevolezza in più, l’Academy del Gela Calcio guarda già avanti: il prossimo torneo internazionale è alle porte, destinazione Scozia. E, visti i presupposti, c’è da aspettarsi nuove emozioni.