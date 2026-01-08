Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 9 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 9 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente movimentata, con condizioni che varieranno nel corso delle ore. Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate.

Previsioni dettagliate per Gela il 9 gennaio 2026

Notte: La notte inizia con temperature di circa 14.55°C e un’umidità del 77%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 11.36 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 15.56 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura scenderà leggermente a 14.22°C. L’umidità aumenterà all’81%, ma il cielo si schiarirà, offrendo un cielo sereno. Il vento calerà leggermente a 10.51 m/s da ovest-nord-ovest.

Mattina: Verso le 6:00, si prevede un aumento della probabilità di precipitazioni con una leggera pioggia (0.19 mm). La temperatura sarà stabile sui 14.17°C con un’umidità dell’83%. Il vento soffierà a 9.5 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le piogge diventeranno più consistenti (0.6 mm), con una probabilità del 78%. La temperatura salirà a 15.12°C, accompagnata da un’umidità del 78% e venti più intensi a 11.68 m/s da ovest.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni miglioreranno leggermente. Le nubi si diraderanno, lasciando intravedere nubi sparse. La temperatura toccherà i 15.25°C, mentre il vento soffierà a 10.17 m/s da ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio si prevedono condizioni simili, con temperature che scenderanno leggermente a 14.73°C e un’umidità del 71%. Il vento soffierà a 9.82 m/s, con nuvolosità al 58%.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, tornerà la pioggia leggera (0.27 mm), con temperature intorno ai 15.04°C e un’umidità dell’83%. Il vento aumenterà a 11.55 m/s da ovest.

Sera: In serata, le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente (0.55 mm), con una probabilità del 77%. La temperatura sarà di 14.96°C, con un’umidità dell’81%. Il vento continuerà a soffiare a 10.38 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela si prospetta variabile, con una combinazione di nubi sparse, cielo sereno e piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 15°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest. Nel complesso, sarà una giornata da affrontare con l’ombrello a portata di mano, ma con possibilità di godere anche di momenti di cielo sereno.