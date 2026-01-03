Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 4 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata invernale avvolta da un manto di nuvole, con temperature miti che caratterizzeranno l'intero arco delle 24 ore. Le previsioni dettagliate promettono un clima prevalentemente nuvoloso, con qualche apertura sparsa. Nonostante l'assenza di pioggia, il cielo rimarrà coperto, creando un'atmosfera tipica di gennaio. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Gela si apre con una temperatura di 15.82°C e una moderata umidità del 77%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con un vento proveniente da sud-ovest a una velocità di 4.58 m/s. La visibilità si mantiene ottimale, senza alcun rischio di precipitazioni.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, la temperatura sale leggermente a 15.86°C. Le nuvole si addensano, portando a un cielo coperto, mentre l'umidità aumenta leggermente al 78%. Il vento, leggermente più debole, soffia da sud a 3.86 m/s.

Mattina: Con l'avvicinarsi della mattina, la temperatura si attesta sui 15.6°C. Il cielo rimane coperto, con un'umidità che raggiunge l'81%. Il vento cambia direzione provenendo da sud-est a 4.07 m/s, senza variazioni significative nella visibilità.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura sale a 16.69°C, con il cielo che rimane coperto. L'umidità si stabilizza al 77%, mentre il vento da sud-est aumenta la sua intensità a 5.64 m/s, portando una sensazione di freschezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo picco giornaliero di 17.18°C. Sebbene il cielo continui ad essere coperto, l'umidità rimane costante al 77%. Il vento, proveniente da sud, soffia a 5.81 m/s, conferendo un leggero movimento all'aria.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 16.69°C, con un aumento dell'umidità fino all'83%. Le nuvole continuano a dominare il cielo, mentre il vento si calma, provenendo da sud a 4.97 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura si abbassa ulteriormente a 15.66°C. Le nuvole si diradano parzialmente, lasciando spazio a nubi sparse. L'umidità raggiunge l'86%, mentre il vento da est si stabilizza a 4.61 m/s.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 15.1°C e un cielo nuovamente coperto. L'umidità rimane alta all'87%, e il vento, proveniente da est, soffia a 5.21 m/s, mantenendo l'aria fresca e umida.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 4 gennaio 2026 a Gela si preannuncia priva di precipitazioni, con temperature miti comprese tra i 15.1°C e i 17.18°C. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con alcune aperture di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Il vento, di intensità moderata, varierà leggermente nella direzione, contribuendo a mantenere l'aria fresca. In sintesi, sarà una giornata tipicamente invernale, caratterizzata da un clima mite e stabile, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto senza il timore di pioggia.