Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 29 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 29 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata estiva con condizioni meteorologiche che promettono di essere piuttosto stabili e piacevoli. Con cieli limpidi previsti per tutto l'arco della giornata e una leggera brezza che soffierà dal mare, sarà un'ottima occasione per godere delle bellezze di questa città affacciata sul Mediterraneo. Vediamo nei dettagli cosa ci aspetta domani.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 24.5°C. L'umidità sarà al 74%, mentre il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità di 9.33 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12.65 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sgombro da nuvole, e la temperatura scenderà leggermente a circa 23.3°C. L'umidità si ridurrà al 67%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nordovest a 9.05 m/s, con raffiche fino a 10.75 m/s.

Mattina: Con l'alba, Gela si sveglierà sotto un cielo terso, con temperature che risaliranno a 24.29°C. L'umidità sarà del 69%, mentre il vento soffierà da ovest a 8.77 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 9.99 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole continuerà a splendere in un cielo privo di nuvole. La temperatura salirà a 26.22°C, l'umidità scenderà al 66%, e il vento soffierà da ovest a 8.94 m/s, con raffiche fino a 9.1 m/s.

Mezzogiorno: Il caldo si farà sentire a mezzogiorno, con temperature che toccheranno i 26.84°C. L'umidità sarà al 64%, e il vento, proveniente da ovest, aumenterà di intensità, soffiando a 11.38 m/s con raffiche che potrebbero raggiungere i 12.16 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cieli sereni e temperature attorno ai 26.46°C. L'umidità sarà al 65%, mentre il vento soffierà da ovest a 10.89 m/s, con raffiche che potrebbero arrivare a 12.36 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo continuerà a rimanere limpido, con temperature che si manterranno sui 26.12°C. L'umidità sarà costante al 65%, e il vento soffierà da ovest-nordovest a 9.31 m/s, con raffiche fino a 10.82 m/s.

Sera: La giornata si chiuderà con una serata serena e temperature che scenderanno a 25.51°C. L'umidità sarà al 64%, mentre il vento calerà di intensità, provenendo da nord-ovest a 3.75 m/s, con raffiche fino a 5.24 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata del 29 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Il cielo sarà completamente sereno dall'alba al tramonto, accompagnato da una leggera brezza che manterrà l'aria fresca e gradevole. Le temperature oscilleranno tra i 23.3°C e i 26.84°C, con un'umidità relativa che non supererà il 74%. In sintesi, sarà un giorno perfetto per attività all'aperto o per rilassarsi lungo le coste gelesi, godendo appieno dello splendore estivo.