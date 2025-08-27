Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 28 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La cittadina di Gela si prepara a vivere una giornata dal clima piacevole, con condizioni ideali per godersi le attività all'aperto. Ma quali sorprese ci riserva il tempo per domani? Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni orarie per pianificare al meglio la nostra giornata.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura di 24.22°C. L'umidità si attesterà al 68%, mentre il vento soffierà da sud-est a una velocità di 2.46 m/s, con raffiche fino a 2.76 m/s. La visibilità sarà ottimale, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Il cielo manterrà la sua limpidezza con temperature che saliranno leggermente a 25.01°C. L'umidità resterà al 68%, mentre il vento, proveniente da est, calerà leggermente a 2.3 m/s, con raffiche di 2.55 m/s. Anche in questa fascia oraria, la visibilità sarà di 10 km.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo sarà ancora sereno e la temperatura toccherà i 25.54°C. L'umidità diminuirà al 63%, mentre il vento da est si manterrà debole a 1.98 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 2.2 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni climatiche resteranno ottimali, con temperature in aumento fino a 27.32°C e un'umidità al 65%. Il vento cambierà direzione provenendo da sud-est con una velocità di 4.77 m/s e raffiche fino a 6.05 m/s. Il cielo sarà ancora sgombro da nuvole.

Mezzogiorno: In questa fascia oraria, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 27.31°C, ma la sensazione di calore sarà maggiore, con un "feels like" di 29.1°C. L'umidità salirà leggermente al 67%. Il vento aumenterà d'intensità, soffiando a 7.3 m/s da sud-est, con raffiche fino a 9.09 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nubi.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, coprendo il 35% del cielo. La temperatura sarà di 26.8°C, con un'umidità del 70%. Il vento da sud-est si ridurrà a 6.24 m/s con raffiche di 8.63 m/s.

Tardo pomeriggio: Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con poche nuvole, e la temperatura scenderà a 25.67°C. L'umidità aumenterà al 78%, mentre il vento, sempre da sud-est, soffierà a 3.96 m/s con raffiche di 6.27 m/s.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo tornerà ad essere sereno, con una temperatura di 25.46°C e un'umidità al 76%. Il vento, proveniente da sud-est, sarà moderato a 3.38 m/s, con raffiche fino a 4.73 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che oscilleranno tra i 24.22°C e i 27.32°C. L'umidità varierà dal 63% al 78%, mentre il vento, inizialmente debole, aumenterà d'intensità nel corso della giornata, raggiungendo i 7.3 m/s durante le ore centrali. In sintesi, sarà una giornata perfetta per godersi il sole, con solo qualche nube passeggera nel pomeriggio. Buona giornata all'aperto!