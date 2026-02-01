Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 2 febbraio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Sebbene l'inverno sia ancora nel suo pieno, le temperature a Gela domani potrebbero sorprendere, offrendo una giornata che promette di essere più mite rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questa stagione. Per chi ha in programma attività all'aperto o semplicemente vuole godersi una passeggiata, conoscere nel dettaglio le previsioni meteo sarà fondamentale. Continuate a leggere per scoprire come si evolverà il tempo nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Le ore notturne a Gela inizieranno con un cielo caratterizzato da poche nuvole. La temperatura si attesterà intorno agli 11.8°C, con un’umidità del 78%. Il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 6.94 m/s, accompagnato da raffiche fino a 9.37 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Alle prime luci dell’alba, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 11.42°C, mentre l’umidità si manterrà su un valore simile al precedente, al 77%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest, e diminuirà leggermente in intensità, con una velocità di 6.01 m/s e raffiche fino a 9.56 m/s.

Mattina: Durante la mattinata, le nubi sparse continueranno a coprire parzialmente il cielo. La temperatura si abbasserà ulteriormente a 10.6°C, con un’umidità costante al 77%. Il vento si farà più leggero, soffierà a 3.39 m/s, e proverrà da nord-nord-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni miglioreranno leggermente, con una riduzione della nuvolosità che lascerà spazio a qualche raggio di sole. La temperatura salirà a 13.27°C, e l'umidità calerà al 71%. Il vento soffierà da ovest, a una velocità di 4.75 m/s, con raffiche fino a 7.35 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, permettendo al sole di riscaldare ulteriormente l’aria. La temperatura raggiungerà i 14.69°C, con un’umidità del 69%. Il vento proveniente da ovest-sud-ovest si intensificherà, raggiungendo i 6.47 m/s, con raffiche fino a 7.84 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo vedrà un aumento delle nubi sparse, ma senza compromettere la piacevolezza della giornata. La temperatura scenderà leggermente a 14.34°C, con un’umidità in aumento al 75%. Il vento si calmerà, soffierà da ovest-sud-ovest a 5.21 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la situazione meteorologica rimarrà abbastanza stabile, con una temperatura di 13.86°C e un’umidità del 73%. Il vento, proveniente da sud, sarà più debole con una velocità di 2.51 m/s.

Sera: In serata, le nubi sparse continueranno ad attraversare il cielo, ma la temperatura rimarrà mite a 13.4°C. L'umidità salirà al 79%, con un vento leggero proveniente da sud-est a 2.66 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela si preannuncia complessivamente serena e mite, con temperature che oscilleranno tra i 10.6°C della mattina e i 14.69°C raggiunti a mezzogiorno. Non sono previste precipitazioni e il cielo sarà per lo più coperto da nubi sparse, con occasionali schiarite soprattutto durante le ore centrali del giorno. Il vento, variabile nelle direzioni, si manterrà generalmente moderato. In sintesi, sarà una giornata ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, godendo di condizioni meteorologiche favorevoli in pieno inverno.