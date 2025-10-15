Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 16 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata del 16 ottobre 2025 a Gela si preannuncia ricca di variazioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane di residenti e visitatori. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il cielo nelle prossime ore, con dettagli che spaziano dalla notte alla sera, per una pianificazione ottimale della tua giornata.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La notte inizia con una pioggia moderata, con una temperatura che si aggira intorno ai 20.03°C. L'umidità è elevata, raggiungendo l'83%, mentre il vento soffia da sud-est a 3.28 m/s con raffiche fino a 4.56 m/s. Le precipitazioni ammontano a 4.01 mm, con un cielo coperto al 94%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia si attenua diventando leggera con 1.32 mm di precipitazioni. La temperatura sale a 21.14°C e l'umidità scende leggermente all'80%. Il vento si calma, provenendo da est a 1.48 m/s. Le nuvole si diradano, coprendo il 63% del cielo.

Mattina: Al sorgere del sole, le condizioni migliorano ulteriormente. La temperatura raggiunge i 21.41°C e le nubi si diradano ulteriormente, lasciando spazio a delle nubi sparse che coprono il 46% del cielo. Il vento continua a soffiare da est a 1.62 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura si alza a 22.83°C e l'umidità scende al 70%. Si prevede ancora una leggera pioggia con 0.11 mm di precipitazioni. Il vento cambia direzione venendo da sud-ovest a 2.15 m/s, mentre le nuvole coprono solo il 15% del cielo.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura tocca il suo picco giornaliero di 23.04°C con un'umidità del 67%. Le nubi sparse coprono il 44% del cielo, mentre il vento soffia da ovest-sud-ovest a 3.32 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo diventa più nuvoloso con una copertura dell'84%. La temperatura scende leggermente a 22.26°C e l'umidità sale al 71%. Il vento soffia da ovest con una velocità di 3.7 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimane coperto all'88% con una temperatura di 21.42°C. L'umidità è al 77% e il vento proviene da ovest con una velocità di 3.64 m/s. Nessuna precipitazione è attesa durante questa fascia oraria.

Sera: La serata si apre con un cielo sereno, con una riduzione significativa delle nuvole al 10%. La temperatura scende a 20.79°C, mentre l'umidità rimane al 79%. Il vento soffia da ovest a 3.11 m/s, assicurando una fine di giornata tranquilla.

Riepilogo della giornata

La giornata del 16 ottobre a Gela si presenta con un mix di piogge mattutine e schiarite pomeridiane. Le temperature varieranno tra i 20°C e i 23°C, con venti leggeri prevalentemente da ovest. La mattina sarà caratterizzata da piogge che si attenueranno nel corso della giornata, lasciando spazio a schiarite e cieli sereni verso sera. Preparati a una giornata di transizione, con un clima che evolve da umido a più asciutto nel corso delle ore.