Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 14 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante, con un mix di nuvole e piogge leggere che si alterneranno nei diversi momenti della giornata. Scopriamo insieme quali sorprese riserverà il tempo domani nella splendida località siciliana.

Previsioni dettagliate per il 14 ottobre 2025

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo con poche nuvole sopra Gela. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, con un'umidità dell'80%. Il vento soffierà leggero a 2,37 m/s da nord-est.

Prima mattina: Durante la prima mattina, le nubi diventeranno più consistenti, passando a nubi sparse. La temperatura salirà leggermente a 18,9°C, con un'umidità dell'82%. Il vento aumenterà leggermente la sua velocità a 2,5 m/s proveniente sempre da nord-est.

Mattina: Il cielo sarà coperto durante la mattina, con la temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19°C. L'umidità sarà dell'80% e il vento soffierà da nord-est a 2,14 m/s.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature si alzeranno a 20,8°C, con un'umidità del 72%. Il vento sarà debole, provenendo da sud-est a 1,15 m/s.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali del giorno, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. La temperatura raggiungerà i 21,8°C, con un'umidità del 71%. Il vento soffierà da sud-sud-ovest a 3,05 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio ci sarà un cambiamento del tempo, con l'arrivo di una pioggia leggera di 0,19 mm. La temperatura sarà intorno ai 21,9°C e l'umidità salirà al 74%. Il vento sarà più forte, provenendo da sud-ovest a 3,77 m/s.

Tardo pomeriggio: Le piogge diventeranno più intense, con una pioggia moderata di 4,12 mm prevista nel tardo pomeriggio. La temperatura scenderà leggermente a 21,3°C, mentre l'umidità rimarrà al 74%. Il vento sarà molto debole, provenendo da sud-sud-ovest a 0,41 m/s.

Sera: Nella serata, il cielo sarà ancora coperto, ma le precipitazioni si ridurranno. La temperatura sarà di 21,5°C con un'umidità del 75%. Il vento soffierà moderatamente da sud-est a 2,22 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteo

Domani, Gela vivrà una giornata caratterizzata da un'alternanza di nuvole e piogge. Le temperature oscilleranno tra i 17,4°C e i 21,9°C, con un'umidità mediamente elevata. Il vento sarà generalmente debole, sebbene possa intensificarsi nel primo pomeriggio. La giornata inizierà con cieli nuvolosi che porteranno a piogge leggere e moderate nel pomeriggio, per poi attenuarsi verso la sera. In sintesi, sarà una giornata variabile, con prevalenza di nuvole e qualche pioggia, ma temperature miti.