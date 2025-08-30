Previsioni Meteo Gela del 31 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 31 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata all'insegna del bel tempo, con un cielo che promette di rimanere sereno dal mattino fino a sera. Un clima ideale per godersi le bellezze di questa città siciliana, tra mare e cultura. Ma come sarà il tempo nelle diverse fasce orarie? Scopriamolo insieme.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno sopra Gela, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24.34°C. La brezza leggera, con una velocità di 1.24 m/s, soffierà da nord-est, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L'umidità sarà del 72%, rendendo l'aria fresca e piacevole.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo continuerà a rimanere limpido. La temperatura scenderà leggermente a 23.72°C, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, si farà un po' più presente con una velocità di 2.35 m/s. L'umidità diminuirà al 71%, mantenendo comunque un'atmosfera gradevole.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, Gela continuerà a godere di un cielo limpido. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 23.85°C. La brezza leggera proveniente da nord-est sarà praticamente impercettibile, con una velocità di 1.27 m/s. L'umidità scenderà al 63%, garantendo un'aria secca e confortevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il sole splenderà alto nel cielo, portando la temperatura a 25.58°C. Il vento cambierà direzione, soffiando da ovest con una velocità di 3.14 m/s. L'umidità calerà ulteriormente al 55%, conferendo all'aria una sensazione di freschezza piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro salirà fino a 26.01°C, mentre il cielo rimarrà sereno. Il vento si intensificherà leggermente, provenendo da ovest-sud-ovest con una velocità di 5.87 m/s. L'umidità risalirà al 67%, ma non abbastanza da compromettere il comfort.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo non varieranno di molto. La temperatura si manterrà stabile a 26.1°C, mentre il vento soffierà con maggiore intensità da ovest-sud-ovest, raggiungendo una velocità di 7.46 m/s. L'umidità si attesterà al 68%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere leggermente, stabilizzandosi a 24.97°C. Il vento si calmerà, soffiando da ovest-sud-ovest a 4.28 m/s. L'umidità salirà al 73%, ma il cielo rimarrà limpido.

Sera: Infine, la sera vedrà un ritorno a temperature più fresche, con il termometro a 24.12°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est con una leggera brezza di 0.9 m/s. L'umidità raggiungerà il 78%, chiudendo la giornata in un'atmosfera tranquilla e serena.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno per tutta la sua durata, con temperature che oscilleranno tra i 23.72°C e i 26.1°C. Il vento varierà in intensità e direzione, ma non sarà mai troppo forte. Le condizioni ideali per trascorrere una giornata all'aperto, tra spiagge e attrazioni locali. Prepariamoci dunque a godere di un clima perfetto, grazie a una giornata che promette di essere indimenticabile per gli amanti del sole e delle belle giornate.