Previsioni Meteo Gela del 30 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 30 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata variabile, con condizioni meteorologiche che potrebbero riservare alcune sorprese. Se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta, continuate a leggere per avere un quadro completo delle condizioni atmosferiche nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Metereologiche di Domani

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 13.09°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo l'82%, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 6.55 m/s, con raffiche fino a 10.76 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà perlopiù coperto. La temperatura salirà leggermente a 13.26°C, con un'umidità dell'84%. Il vento diminuirà un po', con una velocità di 5.68 m/s, e le raffiche raggiungeranno i 9.4 m/s.

Mattina: In mattinata, comincerà a cadere una pioggia leggera, con una probabilità del 28%. La temperatura salirà a 13.81°C, mentre l'umidità sarà all'85%. Il vento da ovest-nord-ovest soffierà a 4.15 m/s con raffiche fino a 6.59 m/s. Si prevedono 0.18 mm di precipitazione.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un'intensificazione della pioggia, con una probabilità del 64% e 0.37 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 14.99°C, con l'umidità che scenderà leggermente all'83%. Il vento aumenterà, con una velocità di 7.12 m/s e raffiche fino a 10.93 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, le piogge continueranno, ma la probabilità scenderà al 35%, con 0.23 mm di precipitazioni previste. La temperatura raggiungerà i 16.03°C, mentre l'umidità sarà al 78%. Il vento da ovest soffierà a 8.8 m/s, con raffiche fino a 11.9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le piogge si faranno meno frequenti, con una probabilità del 25% e 0.17 mm di precipitazioni attese. La temperatura sarà di 15.82°C, con un'umidità del 79%. Il vento rimarrà costante, soffiando a 8.74 m/s con raffiche fino a 12.69 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. La temperatura sarà di 14.49°C e l'umidità all'80%. Il vento da ovest-nord-ovest sarà più forte, con una velocità di 10.65 m/s e raffiche fino a 14.95 m/s.

Sera: La sera porterà un ritorno della pioggia leggera, con una probabilità del 20% e 0.15 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 13.16°C, con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà a 6.94 m/s con raffiche fino a 9.06 m/s.

Conclusioni sulle Condizioni Generali

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un alternarsi di nubi e piogge leggere, con momenti di miglioramento soprattutto nel tardo pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 13°C e i 16°C, con venti moderati provenienti da ovest-nord-ovest. Preparatevi dunque a portare con voi un ombrello, senza dimenticare di godere dei momenti di tregua meteorologica.