Quotidiano di Gela

Previsioni Meteo Gela del 30 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 30 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
29 gennaio 2026 15:00
Previsioni Meteo Gela del 30 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo? -
Meteo
Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata variabile, con condizioni meteorologiche che potrebbero riservare alcune sorprese. Se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta, continuate a leggere per avere un quadro completo delle condizioni atmosferiche nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Metereologiche di Domani

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 13.09°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo l'82%, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 6.55 m/s, con raffiche fino a 10.76 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà perlopiù coperto. La temperatura salirà leggermente a 13.26°C, con un'umidità dell'84%. Il vento diminuirà un po', con una velocità di 5.68 m/s, e le raffiche raggiungeranno i 9.4 m/s.

Mattina: In mattinata, comincerà a cadere una pioggia leggera, con una probabilità del 28%. La temperatura salirà a 13.81°C, mentre l'umidità sarà all'85%. Il vento da ovest-nord-ovest soffierà a 4.15 m/s con raffiche fino a 6.59 m/s. Si prevedono 0.18 mm di precipitazione.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un'intensificazione della pioggia, con una probabilità del 64% e 0.37 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 14.99°C, con l'umidità che scenderà leggermente all'83%. Il vento aumenterà, con una velocità di 7.12 m/s e raffiche fino a 10.93 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, le piogge continueranno, ma la probabilità scenderà al 35%, con 0.23 mm di precipitazioni previste. La temperatura raggiungerà i 16.03°C, mentre l'umidità sarà al 78%. Il vento da ovest soffierà a 8.8 m/s, con raffiche fino a 11.9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le piogge si faranno meno frequenti, con una probabilità del 25% e 0.17 mm di precipitazioni attese. La temperatura sarà di 15.82°C, con un'umidità del 79%. Il vento rimarrà costante, soffiando a 8.74 m/s con raffiche fino a 12.69 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. La temperatura sarà di 14.49°C e l'umidità all'80%. Il vento da ovest-nord-ovest sarà più forte, con una velocità di 10.65 m/s e raffiche fino a 14.95 m/s.

Sera: La sera porterà un ritorno della pioggia leggera, con una probabilità del 20% e 0.15 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 13.16°C, con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà a 6.94 m/s con raffiche fino a 9.06 m/s.

Conclusioni sulle Condizioni Generali

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un alternarsi di nubi e piogge leggere, con momenti di miglioramento soprattutto nel tardo pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 13°C e i 16°C, con venti moderati provenienti da ovest-nord-ovest. Preparatevi dunque a portare con voi un ombrello, senza dimenticare di godere dei momenti di tregua meteorologica.

