Previsioni Meteo Gela del 30 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 30 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica che offre una varietà di condizioni, dalla copertura nuvolosa alla limpidezza del cielo. Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, la popolazione sarà curiosa di sapere cosa aspettarsi dal clima di domani. Continuate a leggere per scoprire un'analisi dettagliata delle previsioni del tempo per domani, 30 dicembre 2025.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Le ore notturne inizieranno con un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 12.45°C, con un'umidità del 79%. Il vento soffierà leggermente da nord-nord-est a una velocità di 1.94 m/s, con raffiche che raggiungeranno 1.93 m/s. Le precipitazioni saranno minime, con una probabilità del 16%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto, mentre la temperatura scenderà leggermente a 12.24°C. L'umidità diminuirà leggermente al 77%. Il vento cambierà direzione, soffiando da nord-ovest a 1.57 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con un cielo coperto e una temperatura di 11.98°C. L'umidità aumenterà all'81%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 2.16 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo inizierà a schiarirsi, lasciando spazio a poche nuvole. La temperatura salirà a 13°C, con un'umidità del 76%. Il vento si intensificherà leggermente, provenendo da nord-ovest a 2.3 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura più mite di 15.18°C. L'umidità scenderà al 63%, mentre il vento soffierà più forte da ovest a 6.38 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà, rivelando un cielo sereno. La temperatura si manterrà intorno ai 15.05°C, con un'umidità del 69%. Il vento sarà sostenuto, provenendo da ovest a 8.08 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le condizioni serene continueranno, con la temperatura che scenderà leggermente a 14.16°C. L'umidità sarà al 69%, mentre il vento, provenendo da nord-ovest, soffierà a 7.44 m/s.

Sera: La serata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 13.09°C. L'umidità aumenterà leggermente al 73%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 5.43 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 30 dicembre 2025 a Gela si prospetta variegata dal punto di vista meteorologico. Si inizierà con un cielo coperto durante la notte e le prime ore del mattino, per poi assistere a una graduale apertura del cielo nel corso della giornata. Le temperature saranno miti, oscillando dai 12°C ai 15°C. Il vento soffierà moderato da nord-ovest, raggiungendo picchi di 8.08 m/s nel primo pomeriggio. Nel complesso, sarà un giorno caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, ideale per chi desidera godersi una passeggiata all'aperto.