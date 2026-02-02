Previsioni Meteo Gela del 3 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 3 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, incantevole cittadina sul mare, si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante. Le condizioni atmosferiche di domani, 3 febbraio 2026, sembrano promettere un mix di cielo coperto e nubi sparse, con temperature miti che potrebbero rendere la giornata perfetta per una passeggiata lungo la costa. Ma cosa ci aspetta davvero nel corso di questa giornata? Scopriamolo insieme.

Previsioni Dettagliate Ora per Ora

Notte: Le prime ore della notte vedranno un cielo caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 13.19°C. L'umidità si attesterà all'82%, mentre il vento soffierà da est-sud-est a una velocità di 3.25 m/s, con raffiche fino a 4.76 m/s. La visibilità sarà ottima, fino a 10 km.

Prima mattina: Nella prima mattina le condizioni non cambieranno significativamente, con il cielo ancora parzialmente nuvoloso e una temperatura lievemente più alta, a 13.26°C. L'umidità salirà all'83% e il vento aumenterà leggermente la sua intensità a 3.73 m/s.

Mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. La temperatura salirà a 13.85°C, accompagnata da un'umidità dell'85%. Il vento calerà a 3.07 m/s, mantenendo tuttavia una direzione costante da sud-est.

Mezza mattinata: La mezza mattinata sarà caratterizzata da un cielo coperto, con la temperatura che salirà a 15.97°C. L'umidità calerà leggermente all'80%, mentre il vento proveniente da sud raggiungerà i 4.2 m/s, con raffiche fino a 6.36 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di 16.39°C. L'umidità scenderà al 75%, e il vento, leggermente più debole, soffierà a 3.12 m/s da sud-sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole continueranno a coprire il cielo, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 16.31°C. L'umidità calerà ulteriormente al 72%, con un vento moderato da est-sud-est a 3.69 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un cielo ancora completamente coperto, con una temperatura che scenderà a 14.9°C. L'umidità sarà del 69%, e il vento soffierà da est a 4.23 m/s.

Sera: Durante la sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà ulteriormente a 14.46°C. L'umidità sarà del 65%, mentre il vento, in rinforzo, soffierà a 5.8 m/s da est, con raffiche fino a 9.2 m/s.

Conclusioni Meteorologiche della Giornata

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata prevalentemente da un cielo coperto, con temperature miti che oscilleranno tra i 13.19°C e i 16.39°C. L'umidità varierà dal 65% all'85%, mentre il vento, pur variando in intensità e direzione, non raggiungerà velocità tali da creare disagi. Nel complesso, sarà una giornata ideale per chi ama il clima mite e le atmosfere ovattate dalla presenza di nubi, senza il rischio di precipitazioni. Perfetta per chi desidera godere di una tranquilla passeggiata o di un momento di relax all'aria aperta.