Previsioni Meteo Gela del 29 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 29 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per il 29 dicembre 2025 suggeriscono una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei gelesi. Mentre la mattina inizierà con cieli sereni, nel corso della giornata ci saranno cambiamenti significativi che potrebbero sorprendere molti. Scopriamo insieme cosa riserva il meteo per domani.

Le previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore della giornata vedranno un clima tranquillo con cielo sereno e una temperatura intorno agli 11.65°C. L'umidità sarà del 70%, mentre il vento soffierà da nord-est a una velocità di 1.93 m/s. La visibilità sarà ottimale, permettendo di ammirare il cielo stellato senza ostacoli.

Prima mattina: Il clima rimarrà stabile con un cielo ancora sereno e una leggera diminuzione della temperatura a 11.5°C, accompagnata da un'umidità del 62%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 2.6 m/s.

Mattina: La situazione meteo continuerà a essere favorevole con cieli sereni e una temperatura di 11.16°C. L'umidità scenderà al 59%, mentre il vento soffierà a 2.16 m/s. Sarà una mattinata ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, si assisterà a un cambiamento con l'arrivo di cieli coperti. La temperatura salirà a 12.66°C e l'umidità si manterrà al 59%. Il vento, proveniente da est, sarà lieve a 1.65 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura in aumento a 13.98°C. L'umidità salirà al 68%, e il vento soffierà da sud-est a una velocità di 0.97 m/s. Nonostante le nuvole, le condizioni rimarranno asciutte.

Primo pomeriggio: Il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di 14.31°C. L'umidità salirà ulteriormente al 76% e il vento soffierà dolcemente a 1.42 m/s. La sensazione di umidità sarà percepibile, ma non sono previste precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Le prime piogge leggere inizieranno a cadere in serata, con una probabilità di precipitazioni del 33%. La temperatura si manterrà stabile a 14.4°C e l'umidità raggiungerà il 79%. Il vento soffierà da sud-est a 2.12 m/s, mentre le precipitazioni saranno di circa 0.4 mm.

Sera: Verso la fine della giornata, la pioggia diventerà moderata con un accumulo di 3.33 mm. La temperatura scenderà leggermente a 13.69°C e l'umidità salirà all'84%. Il vento aumenterà di intensità, soffiando a 2.43 m/s, rendendo la serata umida e piovosa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 29 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da una mattinata serena che lascerà il posto a cieli coperti a partire dalla mezza mattinata. Le temperature varieranno tra gli 11°C e i 14°C, con livelli di umidità in aumento nel corso della giornata. Le prime piogge leggere arriveranno nel tardo pomeriggio, intensificandosi in serata con precipitazioni moderate. Il vento sarà generalmente lieve, proveniente da direzioni variabili. In sintesi, si prevede una giornata di transizione con un mix di sole al mattino e pioggia alla sera.