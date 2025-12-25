Previsioni Meteo Gela del 26 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 26 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'avvicinarsi del 26 dicembre 2025, tutti gli occhi sono puntati sul cielo di Gela. Dopo un Natale passato tra festeggiamenti e celebrazioni, è importante sapere cosa attenderci dal meteo del giorno successivo. Sarà una giornata di sole o di pioggia? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate, ora per ora, per essere pronti a qualsiasi sorpresa meteorologica.

Previsioni meteo dettagliate per Gela, 26 dicembre 2025

Notte: La notte a Gela inizia con una leggera pioggia, con un'alta probabilità di precipitazioni del 82%. La temperatura si aggira intorno ai 14.42°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffia da est a 2.31 m/s, con raffiche che raggiungono 1.89 m/s. Il cielo è completamente coperto da nuvole, rendendo l'atmosfera piuttosto grigia.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimane coperto ma le precipitazioni cessano. La temperatura scende leggermente a 13.59°C, con un aumento dell'umidità al 79%. Il vento si intensifica, raggiungendo 3.75 m/s da nord-est, e le nuvole continuano a dominare la scena.

Mattina: Continuano le condizioni di cielo coperto al mattino, con una temperatura di 13.73°C. L'umidità si mantiene stabile al 78%, mentre il vento soffia da est a 4.18 m/s, con raffiche fino a 4.79 m/s. La visibilità rimane buona, ma il sole continua a nascondersi dietro uno spesso strato di nuvole.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, le condizioni non cambiano molto. La temperatura sale a 15.51°C e l'umidità scende al 73%. Il vento da est-sud-est si intensifica ulteriormente, raggiungendo 4.87 m/s. Nonostante il cielo coperto, la visibilità rimane ottimale.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la temperatura continua a salire, arrivando a 17.01°C. L'umidità diminuisce al 66%, mentre il vento, ora proveniente da sud-est, raggiunge 6.52 m/s. Le nuvole persistono, ma l'atmosfera rimane asciutta.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si ripresenta una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazioni del 21% e 0.15 mm di pioggia prevista. La temperatura scende leggermente a 16.26°C, con un'umidità del 70%. Il vento da sud-est soffia a 6.65 m/s, con raffiche che raggiungono 8.65 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia persiste con una probabilità del 20% e 0.11 mm di precipitazioni. La temperatura scende ulteriormente a 14.21°C, con un'umidità che sale al 79%. Il vento da est raggiunge i 6.5 m/s, con raffiche di 10.4 m/s, e il cielo rimane coperto.

Sera: La giornata si conclude con un cielo ancora coperto e una temperatura di 14.43°C. L'umidità si attesta al 78%, mentre il vento da est-nord-est soffia a 7.01 m/s, con raffiche fino a 11.08 m/s. Non sono previste ulteriori precipitazioni, chiudendo la giornata in modo relativamente tranquillo.

Conclusioni delle previsioni meteo per Gela

Il 26 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con intervalli di pioggia leggera durante la notte e il primo pomeriggio. Le temperature oscillano tra i 13.59°C e i 17.01°C. Il vento sarà costante durante l'intera giornata, provenendo principalmente da est e sud-est. In generale, sarà una giornata grigia e umida, con brevi episodi di pioggia, ma senza eventi meteorologici estremi. Prepararsi con un ombrello e un abbigliamento adatto alle condizioni potrebbe essere una buona idea per chi ha in programma di uscire.