Previsioni Meteo Gela del 25 luglio 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 25 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si risveglierà sotto un cielo sereno, promettendo una giornata luminosa e calda. Le temperature estive si faranno sentire, mentre il vento leggero porterà un po' di sollievo. Ecco cosa aspettarsi nelle diverse ore della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno con una temperatura di 28.55°C. L'umidità si attesterà al 59%, rendendo l'aria leggermente umida. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.62 m/s, con raffiche fino a 2.78 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà leggermente a 28.6°C. L'umidità si ridurrà al 48%, e il vento cambierà direzione, provenendo da est a 2.48 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il sole continuerà a splendere su un cielo limpido. La temperatura aumenterà a 29.54°C, con una sensazione di calore percepita di 30.39°C. Il vento sarà quasi assente, soffiando a soli 0.16 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 29.91°C. Il vento, questa volta proveniente da ovest, soffierà a 3.78 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro salirà a 30.62°C, con un'umidità del 54% che farà percepire una temperatura di 32.76°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 2.72 m/s.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà la temperatura massima della giornata a 31.38°C, con una sensazione di calore percepita di 33.48°C. Il vento, proveniente da sud-ovest, si manterrà a 2.33 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere leggermente a 30.06°C. L'umidità salirà al 55%, mentre il vento soffierà leggero da sud-est a 0.84 m/s.

Sera: Infine, la sera a Gela sarà ancora sotto un cielo sereno con una temperatura di 29.38°C. L'umidità sarà al 50%, mentre il vento soffierà da est a 1.49 m/s, con raffiche fino a 1.54 m/s.

Conclusioni meteo per Gela

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà segnata da condizioni meteorologiche stabili e serene. Le temperature saranno elevate, tipiche di una giornata estiva, con un cielo limpido che accompagnerà l'intero arco delle 24 ore. Il vento sarà presente in modo lieve, contribuendo a rendere la giornata piacevole. Non sono previste precipitazioni, garantendo una giornata asciutta e soleggiata. Prepariamoci quindi a godere di una giornata di sole, perfetta per attività all'aperto o per un tuffo nelle acque del mare siciliano.