Previsioni Meteo Gela del 25 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 25 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, il 25 gennaio 2026, Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica piuttosto movimentata. Con condizioni atmosferiche variabili e una serie di eventi meteorologici che si susseguiranno nel corso delle ore, sarà fondamentale tenersi aggiornati per affrontare al meglio la giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo di Gela.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La giornata a Gela inizia sotto un cielo coperto, con temperature che si aggirano intorno ai 15,24°C. L'umidità è alta al 79% e il vento soffia da est a una velocità di 4,78 m/s, con raffiche che raggiungono i 6,25 m/s. La pressione atmosferica si attesta intorno ai 1004 hPa.

Prima mattina: Le previsioni indicano un aumento delle probabilità di pioggia, con una leggera pioggia prevista. La temperatura scende leggermente a 14,94°C, mentre l'umidità sale all'81%. Il vento aumenta a 6,94 m/s con raffiche fino a 10,33 m/s.

Mattina: La pioggia continua a cadere, con una previsione di 1,49 mm nelle ultime tre ore. La temperatura scende a 14,19°C e l'umidità raggiunge l'88%. Il vento si calma leggermente con una velocità di 4,58 m/s.

Mezza mattinata: La pioggia persiste con ulteriori 1,41 mm previsti. La temperatura torna a salire a 15,24°C. L'umidità rimane alta all'86% e il vento si calma ulteriormente, riducendosi a soli 0,82 m/s.

Mezzogiorno: Le precipitazioni diminuiscono a 0,51 mm, ma il cielo rimane nuvoloso. La temperatura scende a 12,11°C, e il vento cambia direzione, provenendo da ovest con una velocità di 6,92 m/s e raffiche di 7,54 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni atmosferiche migliorano, con il cielo che rimane coperto ma senza piogge. La temperatura si abbassa ulteriormente a 10,42°C. Il vento si intensifica notevolmente, raggiungendo i 12,86 m/s con raffiche fino a 17,02 m/s.

Tardo pomeriggio: La nuvolosità persiste con un cielo prevalentemente coperto. La temperatura si stabilizza intorno ai 10,99°C, e il vento rimane sostenuto a 5,89 m/s, con raffiche di 9,61 m/s.

Sera: La pioggia ritorna, con una previsione di 0,83 mm. La temperatura si alza leggermente a 12,56°C. L'umidità si attesta al 73% e il vento soffia da ovest a 10,94 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 14,95 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza tra cielo coperto e piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 10,42°C e i 15,24°C. Il vento sarà particolarmente intenso nel pomeriggio, con raffiche che supereranno i 17 m/s. In sintesi, sarà una giornata da affrontare con abbigliamento adeguato e attenzione particolare alle condizioni del vento e delle precipitazioni.