Previsioni Meteo Gela del 24 luglio 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 24 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad accogliere una giornata estiva che promette di essere particolarmente serena e luminosa. Le condizioni meteorologiche previste per domani, 24 luglio 2025, sembrano sottolineare il fascino di questa località siciliana, regalando cieli limpidi e temperature gradevoli. Un clima perfetto per chi desidera godere di una giornata all'aperto, tra mare e cultura. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riserva il tempo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Meteo Dettagliate

Notte: Le ore notturne inizieranno con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 27.09°C, con un'umidità del 60%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a 0.93 m/s, rendendo la notte particolarmente tranquilla e piacevole.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno, mentre la temperatura scenderà leggermente a 26.76°C. L'umidità continuerà al 60%, e il vento cambierà direzione a sud-ovest con una lieve intensità di 1.14 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo di Gela si manterrà privo di nuvole. La temperatura salirà a 28.5°C, accompagnata da un'umidità del 52%. Il vento, ora proveniente da nord-ovest, soffierà a una velocità di 1.05 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con un cielo terso e una temperatura che raggiungerà i 29.02°C. L'umidità si alzerà leggermente al 54%, mentre il vento da sud-ovest aumenterà la sua velocità a 3.26 m/s.

Mezzogiorno: Il cielo sereno accompagnerà anche le ore di mezzogiorno, con la temperatura che salirà a 29.53°C. L'umidità sarà al 55%, e il vento soffierà da sud-ovest a 3.61 m/s, regalando una leggera brezza rinfrescante.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere, e la temperatura si manterrà stabile a 29.35°C. L'umidità salirà al 59%, mentre il vento da sud-ovest avrà una velocità di 3.48 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, il cielo rimarrà limpido e la temperatura scenderà leggermente a 28.07°C. L'umidità aumenterà al 64%, ma il vento calerà a 1.09 m/s, rendendo il tardo pomeriggio ideale per una passeggiata sul lungomare.

Sera: La giornata terminerà con un cielo ancora sereno. La temperatura sarà di 27.86°C, con un'umidità del 59%. Il vento cambierà direzione a nord-ovest, soffiando a 1.59 m/s, concludendo la giornata in modo tranquillo e piacevole.

Riepilogo delle Previsioni

Domani a Gela si prospetta una giornata all'insegna del cielo sereno e delle temperature estive tipiche della Sicilia. Le temperature oscilleranno tra i 26.76°C e i 29.53°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso grazie alla presenza di una leggera brezza. L'umidità varierà tra il 52% e il 64%, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con velocità contenute. In sintesi, una giornata perfetta per godersi le bellezze naturali e culturali di Gela, senza la preoccupazione di piogge improvvise o condizioni meteorologiche avverse.