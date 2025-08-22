Quotidiano di Gela

Previsioni Meteo Gela del 23 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 23 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
22 agosto 2025 15:01
Previsioni Meteo Gela del 23 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo? -
Meteo
Condividi

In attesa di scoprire cosa ci riserva il cielo di Gela per domani, prepariamoci a una giornata che promette sorprese e bellezze naturali. Le condizioni meteorologiche possono influenzare i nostri piani e il nostro umore, ma con un po' di preparazione, ogni giornata può trasformarsi in un'opportunità. Scopriamo insieme cosa ci aspetta il 23 agosto 2025.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte a Gela si apre con un cielo sereno, caratterizzato da una temperatura di 25.41°C e un’umidità del 67%. Il vento soffia leggermente da nord a 1.56 m/s, con raffiche che raggiungono 1.64 m/s. La pressione atmosferica si attesta a 1012 hPa, garantendo condizioni stabili.

Prima mattina: Le prime ore della mattina proseguono con un cielo limpido e una temperatura che scende leggermente a 25.09°C. L'umidità aumenta al 73%, mentre il vento cambia direzione, provenendo ora da sud a una velocità di 1.31 m/s.

Mattina: Al sorgere del sole, il cielo rimane sereno, con una temperatura che risale a 25.56°C. L'umidità diminuisce al 66% e il vento soffia da ovest a 1.92 m/s. La visibilità è ottimale, rendendo la mattinata perfetta per attività all'aperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il sole continua a splendere, portando la temperatura a 27.12°C. L'umidità si attesta al 63%, mentre il vento da ovest si intensifica, raggiungendo i 7.48 m/s con raffiche fino a 8.27 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il calore si fa sentire con una temperatura di 27.5°C e una sensazione percepita di 29.31°C. Il vento soffia deciso da ovest a 10.27 m/s, con raffiche che toccano gli 11.26 m/s. Un cielo sgombro di nuvole promette un sole splendente.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la situazione rimane invariata con un cielo sereno e una temperatura di 27.54°C. L'umidità è al 63%, mentre il vento, sempre da ovest, si mantiene sui 10.19 m/s, con raffiche che raggiungono gli 11.87 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 26.57°C. L'umidità rimane stabile al 66%, e il vento continua a soffiare da ovest a 9.5 m/s. Le condizioni atmosferiche restano perfette per godersi la serata all'aperto.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura si attesta a 26.13°C, accompagnata da un’umidità del 65%. Il vento cambia direzione, provenendo da nord-ovest a 3.41 m/s, con raffiche fino a 3.85 m/s. Il cielo rimane limpido, promettendo una notte serena.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 23 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno per tutta la sua durata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un picco a mezzogiorno di 27.5°C. Il vento, inizialmente debole, aumenterà d'intensità nel corso della giornata, provenendo principalmente da ovest. In sintesi, si prevede una giornata ideale per attività all'aperto, sfruttando al massimo le condizioni meteorologiche favorevoli.

Previsioni meteo 23 agosto 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 1.6 N (max 1.6)
Umidità 67%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.1° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 2.0)
Umidità 73%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 2.4)
Umidità 66%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.1° (perc. +28.5°)
Precip. -
Vento 7.5 O (max 8.3)
Umidità 63%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 10.3 O (max 11.3)
Umidità 66%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +29.1°)
Precip. -
Vento 10.2 O (max 11.9)
Umidità 63%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.6° (perc. +26.6°)
Precip. -
Vento 9.5 O (max 11.8)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.1° (perc. +26.1°)
Precip. -
Vento 3.4 NO (max 3.9)
Umidità 65%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 1.6)
Umidità 66%
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela