Previsioni Meteo Gela del 23 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?
Che tempo farà domani 23 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
In attesa di scoprire cosa ci riserva il cielo di Gela per domani, prepariamoci a una giornata che promette sorprese e bellezze naturali. Le condizioni meteorologiche possono influenzare i nostri piani e il nostro umore, ma con un po' di preparazione, ogni giornata può trasformarsi in un'opportunità. Scopriamo insieme cosa ci aspetta il 23 agosto 2025.
Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria
Notte: La notte a Gela si apre con un cielo sereno, caratterizzato da una temperatura di 25.41°C e un’umidità del 67%. Il vento soffia leggermente da nord a 1.56 m/s, con raffiche che raggiungono 1.64 m/s. La pressione atmosferica si attesta a 1012 hPa, garantendo condizioni stabili.
Prima mattina: Le prime ore della mattina proseguono con un cielo limpido e una temperatura che scende leggermente a 25.09°C. L'umidità aumenta al 73%, mentre il vento cambia direzione, provenendo ora da sud a una velocità di 1.31 m/s.
Mattina: Al sorgere del sole, il cielo rimane sereno, con una temperatura che risale a 25.56°C. L'umidità diminuisce al 66% e il vento soffia da ovest a 1.92 m/s. La visibilità è ottimale, rendendo la mattinata perfetta per attività all'aperto.
Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il sole continua a splendere, portando la temperatura a 27.12°C. L'umidità si attesta al 63%, mentre il vento da ovest si intensifica, raggiungendo i 7.48 m/s con raffiche fino a 8.27 m/s.
Mezzogiorno: A mezzogiorno, il calore si fa sentire con una temperatura di 27.5°C e una sensazione percepita di 29.31°C. Il vento soffia deciso da ovest a 10.27 m/s, con raffiche che toccano gli 11.26 m/s. Un cielo sgombro di nuvole promette un sole splendente.
Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la situazione rimane invariata con un cielo sereno e una temperatura di 27.54°C. L'umidità è al 63%, mentre il vento, sempre da ovest, si mantiene sui 10.19 m/s, con raffiche che raggiungono gli 11.87 m/s.
Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 26.57°C. L'umidità rimane stabile al 66%, e il vento continua a soffiare da ovest a 9.5 m/s. Le condizioni atmosferiche restano perfette per godersi la serata all'aperto.
Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura si attesta a 26.13°C, accompagnata da un’umidità del 65%. Il vento cambia direzione, provenendo da nord-ovest a 3.41 m/s, con raffiche fino a 3.85 m/s. Il cielo rimane limpido, promettendo una notte serena.
Riepilogo delle Previsioni
La giornata del 23 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno per tutta la sua durata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un picco a mezzogiorno di 27.5°C. Il vento, inizialmente debole, aumenterà d'intensità nel corso della giornata, provenendo principalmente da ovest. In sintesi, si prevede una giornata ideale per attività all'aperto, sfruttando al massimo le condizioni meteorologiche favorevoli.